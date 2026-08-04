Бараку Обамі — 65 років: чому його президентство стало переломним для України

44 президент США Барак Обама. Фото: Барак Обама/Facebook

Іванна Чайка редактор політичних новин

У вівторок, 4 серпня, 44-й президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама відзначає 65-річчя. Він став першим афроамериканцем на чолі Білого дому, двічі переміг на президентських виборах, отримав Нобелівську премію миру та увійшов в історію як один із найвпливовіших американських лідерів XXI століття. Саме під час його президентства Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, а США вперше після здобуття Україною незалежності стали одним із ключових партнерів Києва у протидії російській агресії.

Новини.LIVE розповідають про дитинство, освіту, політичну кар'єру, роки президентства Барака Обами, рішення щодо України та життя після Білого дому.

Дитинство та юність Обами

Барак Хусейн Обама народився 4 серпня 1961 року в Гонолулу на Гаваях. Його матір'ю була американка Енн Данем, а батьком — студент із Кенії Барак Обама-старший. Коли майбутній президент був ще маленьким, батьки розлучилися.

Частину дитинства він провів в Індонезії, куди переїхав після другого шлюбу матері. Там навчався у місцевих школах, вивчив індонезійську мову та вперше познайомився з різними культурами, що, як він згодом неодноразово згадував, суттєво вплинуло на його світогляд.

У десять років Обама повернувся на Гаваї, де жив разом із бабусею та дідусем і навчався у престижній школі Punahou School. Після її закінчення вступив до приватного коледжу Occidental у Лос-Анджелесі, а згодом перевівся до Колумбійського університету в Нью-Йорку, де здобув ступінь бакалавра політології.

Після навчання працював фінансовим аналітиком, координував громадські проєкти та займався допомогою жителям неблагополучних районів Чикаго.

1988 року Обама вступив до Гарвардської школи права. Уже через рік він став першим афроамериканцем, якого обрали президентом авторитетного юридичного видання Harvard Law Review.

Барак Обама з дружиною Мішель. Фото: Барак Обама/Facebook

Після завершення навчання він повернувся до Чикаго, працював адвокатом, викладав конституційне право в Чиказькому університеті та займався громадською діяльністю.

Шлях у політику

Політична кар'єра Обами розпочалася у 1996 році, коли його обрали до Сенату штату Іллінойс. У 2004 році він став сенатором США, а його виступ на з'їзді Демократичної партії приніс йому загальнонаціональну популярність.

У 2008 році Обама переміг на президентських виборах, здолавши кандидата від Республіканської партії Джона Маккейна. 20 січня 2009 року він офіційно вступив на посаду президента США, а у 2012 році був переобраний на другий термін.

Президентство Барака Обами

За вісім років перебування на посаді Барак Обама зіткнувся з низкою глобальних викликів. На початку його каденції США переживали наслідки світової фінансової кризи, а адміністрація президента проводила масштабні економічні реформи. Одним із найвідоміших рішень стала медична реформа Obamacare, яка розширила доступ американців до медичного страхування.

У 2009 році Обама отримав Нобелівську премію миру "за надзвичайні зусилля зі зміцнення міжнародної дипломатії та співпраці між народами". Це рішення тоді викликало широку дискусію, адже нагороду він отримав менш ніж через рік після вступу на посаду президента.

Як Обама підтримував Україну після початку російської агресії

Президентство Барака Обами стало переломним і для України. Саме у 2014 році Росія окупувала Крим та розпочала бойові дії на Донбасі. Вашингтон одним із перших засудив дії Кремля та заявив про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Барак Обама має рукою прихильникам. Фото: Барак Обама/Facebook

Адміністрація Обами разом із Європейським Союзом запровадила масштабні санкції проти Росії. Обмеження стосувалися високопосадовців, державних банків, оборонної галузі та енергетичного сектору РФ. Саме тоді було закладено санкційний механізм, який США та союзники поступово розширювали у наступні роки.

За президентства Обами Сполучені Штати значно збільшили фінансову підтримку України. Кошти спрямовувалися на економічну стабілізацію, реформи, зміцнення державних інституцій та підтримку української армії.

Окремим напрямом стала безпекова допомога. Україна отримала американські броньовані автомобілі Humvee, радари контрбатарейної боротьби, безпілотники, засоби зв'язку, медичне обладнання, бронежилети та інше нелетальне військове оснащення. Крім того, американські інструктори розпочали підготовку українських військових на Яворівському полігоні у Львівській області.

Водночас адміністрація Обами відмовилася передавати Україні летальне озброєння. У Білому домі побоювалися, що такий крок може призвести до подальшої ескалації конфлікту з Росією. Це рішення неодноразово критикували як американські політики, так і українська влада. Лише у 2017 році, вже після завершення президентства Обами, адміністрація Дональда Трампа погодила продаж Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Життя Обами після Білого дому

20 січня 2017 року Барак Обама залишив президентську посаду, передавши її Дональду Трампу. Після завершення каденції він разом із дружиною Мішель Обамою створив Obama Foundation, займається освітніми й громадськими проєктами, видав кілька книжок та регулярно коментує міжнародні події.

Барак Обама в костюмі. Фото: Барак Обама/Facebook

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він неодноразово висловлював підтримку Україні та закликав міжнародну спільноту продовжувати допомогу українському народу.

Попри суперечки щодо окремих рішень його адміністрації, саме за президентства Барака Обами США вперше запровадили масштабні санкції проти Росії через агресію проти України, розпочали системну військову підготовку українських військових та суттєво розширили стратегічне партнерство між Києвом і Вашингтоном.

Як писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче порівнювати президентів США, адже кожен із них по-своєму підтримував Україну. Він наголосив, що найважливішим для Києва є збереження двопартійної підтримки з боку Сполучених Штатів. Зеленський також подякував американському народу за допомогу Україні.

Крім того, Зеленський заявив, що його відносини з президентом США Дональдом Трампом суттєво покращилися після особистої зустрічі у Ватикані. За словами глави держави, саме коротка розмова тет-а-тет стала переломним моментом і допомогла вибудувати довірливий діалог. Президент зазначив, що такі взаємини між лідерами мають важливе значення для України.