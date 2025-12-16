Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Балкон Джексона" і номери за ціною авто — де ночував Віткофф

"Балкон Джексона" і номери за ціною авто — де ночував Віткофф

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 05:50
Стів Віткофф ночував у легендарному Adlon Kempinski біля Бранденбурзьких воріт — ніч там може коштувати понад 8 тисяч євро
Готель Adlon Kempinski, в якому зупинявся Стів Віткофф. Фото: Adlon Kempinski

Під час свого візиту до Німеччини на переговори щодо миру в Україні радник Трампа Стів Віткофф вирішив переночувати в розкішному готелі Hotel Adlon Kempinski. Номери тут можуть коштувати й 8 тисяч євро, а в готелі зупинялись всім відомі зіркові персони.

Новини.LIVE проаналізували, скільки коштує комфорт рівня "правої руки" президента США і хто ще з відомих людей тут зупинявся.

Реклама
Читайте також:

Від Джексона до Єлизавети II

Готель Adlon Kempinski — це "вітальня Берліна". Він розташований за адресою Унтер-ден-Лінден, 77, прямо навпроти Бранденбурзьких воріт.

Тут зупинялися найвідоміші персони, навіть з королівським титулом. Саме з вікна цього готелю Майкл Джексон ледь не впустив свого сина, показуючи його фанатам. Тут жила королева Єлизавета II, коли відвідувала Німеччину. Тут ночували Барак Обама, Бред Пітт та Анджеліна Джолі.

Що по цінах?

"Балкон Джексона" і номери за ціною авто — де ночував Віткофф - фото 1
Ціни на номери в Adlon Kempinski. Фото: Скриншот

Для Віткоффа, який сам є акулою нерухомості, вибір очевидний: статус вирішує все. Ми зазирнули у прайс і цифри вражають.

Навіть "скромний" двомісний номер Делюкс площею 40 квадратів стартує від 399 євро (близько 17 тисяч гривень) за ніч. Але навряд чи радник Трампа обрав базовий варіант.

Для VIP-гостей тут є дещо цікавіше. На скриншоті видно перлину готелю — Brandenburg Gate Deluxe Suite. Це 130 квадратних метрів чистої розкоші. Вид із вікон — прямо на головну пам'ятку Німеччини. Ціна за одну ніч у такому номері сягає 8 205 євро (понад 350 тисяч гривень).

"Балкон Джексона" і номери за ціною авто — де ночував Віткофф - фото 2
Номер Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

За що платять такі гроші?

Це сервіс, де виконують будь-яку забаганку. У вартість входить не лише ліжко розміру King-size. Окремий вхід, броньовані вікна для безпеки (що критично важливо для рівня Віткоффа), персональний дворецький та інтер'єри, наче у королівському палаці.

"Балкон Джексона" і номери за ціною авто — де ночував Віткофф - фото 3
Спальня в номері Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

Ванна кімната в таких номерах за розміром нагадує невелику квартиру.

"Балкон Джексона" і номери за ціною авто — де ночував Віткофф - фото 4
Ванна кімната в номері Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

Цікавий факт: оригінальний готель згорів у 1945 році, але його відбудували з нуля, відтворивши кожну деталь. Сьогодні це місце, де укладають угоди на мільярди й перекроюють політичну карту світу. 

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів про підсумки переговорів з делегацією США в Берліні. За його словами, важливо, що колеги зі Штатів почули всі деталі щодо війни.

Також президент України повідомив про суть п'яти пунктів мирного плану, які вдалось пропрацювати у Берліні. Мова про гарантії безпеки, гроші для переселенців та родин загиблих героїв України. 

США Німеччина переговори мирний план Стів Віткофф
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації