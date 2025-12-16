Стів Віткофф ночував у легендарному Adlon Kempinski біля Бранденбурзьких воріт — ніч там може коштувати понад 8 тисяч євро

Готель Adlon Kempinski, в якому зупинявся Стів Віткофф. Фото: Adlon Kempinski

Під час свого візиту до Німеччини на переговори щодо миру в Україні радник Трампа Стів Віткофф вирішив переночувати в розкішному готелі Hotel Adlon Kempinski. Номери тут можуть коштувати й 8 тисяч євро, а в готелі зупинялись всім відомі зіркові персони.

Новини.LIVE проаналізували, скільки коштує комфорт рівня "правої руки" президента США і хто ще з відомих людей тут зупинявся.

Від Джексона до Єлизавети II

Готель Adlon Kempinski — це "вітальня Берліна". Він розташований за адресою Унтер-ден-Лінден, 77, прямо навпроти Бранденбурзьких воріт.

Тут зупинялися найвідоміші персони, навіть з королівським титулом. Саме з вікна цього готелю Майкл Джексон ледь не впустив свого сина, показуючи його фанатам. Тут жила королева Єлизавета II, коли відвідувала Німеччину. Тут ночували Барак Обама, Бред Пітт та Анджеліна Джолі.

Що по цінах?

Ціни на номери в Adlon Kempinski. Фото: Скриншот

Для Віткоффа, який сам є акулою нерухомості, вибір очевидний: статус вирішує все. Ми зазирнули у прайс і цифри вражають.

Навіть "скромний" двомісний номер Делюкс площею 40 квадратів стартує від 399 євро (близько 17 тисяч гривень) за ніч. Але навряд чи радник Трампа обрав базовий варіант.

Для VIP-гостей тут є дещо цікавіше. На скриншоті видно перлину готелю — Brandenburg Gate Deluxe Suite. Це 130 квадратних метрів чистої розкоші. Вид із вікон — прямо на головну пам'ятку Німеччини. Ціна за одну ніч у такому номері сягає 8 205 євро (понад 350 тисяч гривень).

Номер Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

За що платять такі гроші?

Це сервіс, де виконують будь-яку забаганку. У вартість входить не лише ліжко розміру King-size. Окремий вхід, броньовані вікна для безпеки (що критично важливо для рівня Віткоффа), персональний дворецький та інтер'єри, наче у королівському палаці.

Спальня в номері Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

Ванна кімната в таких номерах за розміром нагадує невелику квартиру.

Ванна кімната в номері Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

Цікавий факт: оригінальний готель згорів у 1945 році, але його відбудували з нуля, відтворивши кожну деталь. Сьогодні це місце, де укладають угоди на мільярди й перекроюють політичну карту світу.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів про підсумки переговорів з делегацією США в Берліні. За його словами, важливо, що колеги зі Штатів почули всі деталі щодо війни.

Також президент України повідомив про суть п'яти пунктів мирного плану, які вдалось пропрацювати у Берліні. Мова про гарантії безпеки, гроші для переселенців та родин загиблих героїв України.