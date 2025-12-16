Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Балкон Джексона" и номера по цене авто — где ночевал Уиткофф

"Балкон Джексона" и номера по цене авто — где ночевал Уиткофф

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 05:50
Стив Уиткофф ночевал в легендарном Adlon Kempinski у Бранденбургских ворот — ночь там может стоить более 8 тысяч евро
Отель Adlon Kempinski, в котором останавливался Стив Уиткофф. Фото: Adlon Kempinski

Во время своего визита в Германию на переговоры о мире в Украине советник Трампа Стив Уиткофф решил переночевать в роскошном отеле Hotel Adlon Kempinski. Номера здесь могут стоить и 8 тысяч евро, а в отеле останавливались всем известные звездные персоны.

Новини.LIVE проанализировали, сколько стоит комфорт уровня "правой руки" президента США и кто еще из известных людей здесь останавливался.

Реклама
Читайте также:

От Джексона до Елизаветы II

Отель Adlon Kempinski — это "гостиная Берлина". Он расположен по адресу Унтер-ден-Линден, 77, прямо напротив Бранденбургских ворот.

Здесь останавливались самые известные персоны, даже с королевским титулом. Именно из окна этого отеля Майкл Джексон едва не уронил своего сына, показывая его фанатам. Здесь жила королева Елизавета II, когда посещала Германию. Здесь ночевали Барак Обама, Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Что по ценам?

"Балкон Джексона" и номера по цене авто — где ночевал Уиткофф - фото 1
Цены на номера в Adlon Kempinski. Фото: Скриншот

Для Уиткоффа, который сам является акулой недвижимости, выбор очевиден: статус решает все. Мы заглянули в прайс и цифры впечатляют.

Даже "скромный" двухместный номер Делюкс площадью 40 квадратов стартует от 399 евро (около 17 тысяч гривен) за ночь. Но вряд ли советник Трампа выбрал базовый вариант.

Для VIP-гостей здесь есть кое-что поинтереснее. На скриншоте видно жемчужину отеля — Brandenburg Gate Deluxe Suite. Это 130 квадратных метров чистой роскоши. Вид из окон — прямо на главную достопримечательность Германии. Цена за одну ночь в таком номере достигает 8 205 евро (более 350 тысяч гривен).

"Балкон Джексона" и номера по цене авто — где ночевал Уиткофф - фото 2
Номер Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

За что платят такие деньги?

Это сервис, где выполняют любую прихоть. В стоимость входит не только кровать размера King-size. Отдельный вход, бронированные окна для безопасности (что критически важно для уровня Уиткоффа), персональный дворецкий и интерьеры, как в королевском дворце.

"Балкон Джексона" и номера по цене авто — где ночевал Уиткофф - фото 3
Спальня в номере Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

Ванная комната в таких номерах по размеру напоминает небольшую квартиру.

"Балкон Джексона" и номера по цене авто — где ночевал Уиткофф - фото 4
Ванная комната в номере Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

Интересный факт: оригинальный отель сгорел в 1945 году, но его отстроили с нуля, воссоздав каждую деталь. Сегодня это место, где заключают сделки на миллиарды и перекраивают политическую карту мира.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с делегацией США в Берлине. По его словам, важно, что коллеги из Штатов услышали все детали относительно войны.

Также президент Украины сообщил о сути пяти пунктов мирного плана, которые удалось проработать в Берлине. Речь о гарантиях безопасности, деньги для переселенцев и семей погибших героев Украины.

США Германия переговоры мирный план Стив Виткофф
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации