Стив Уиткофф ночевал в легендарном Adlon Kempinski у Бранденбургских ворот — ночь там может стоить более 8 тысяч евро

Отель Adlon Kempinski, в котором останавливался Стив Уиткофф. Фото: Adlon Kempinski

Во время своего визита в Германию на переговоры о мире в Украине советник Трампа Стив Уиткофф решил переночевать в роскошном отеле Hotel Adlon Kempinski. Номера здесь могут стоить и 8 тысяч евро, а в отеле останавливались всем известные звездные персоны.

Новини.LIVE проанализировали, сколько стоит комфорт уровня "правой руки" президента США и кто еще из известных людей здесь останавливался.

Реклама

Читайте также:

От Джексона до Елизаветы II

Отель Adlon Kempinski — это "гостиная Берлина". Он расположен по адресу Унтер-ден-Линден, 77, прямо напротив Бранденбургских ворот.

Здесь останавливались самые известные персоны, даже с королевским титулом. Именно из окна этого отеля Майкл Джексон едва не уронил своего сына, показывая его фанатам. Здесь жила королева Елизавета II, когда посещала Германию. Здесь ночевали Барак Обама, Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Что по ценам?

Цены на номера в Adlon Kempinski. Фото: Скриншот

Для Уиткоффа, который сам является акулой недвижимости, выбор очевиден: статус решает все. Мы заглянули в прайс и цифры впечатляют.

Даже "скромный" двухместный номер Делюкс площадью 40 квадратов стартует от 399 евро (около 17 тысяч гривен) за ночь. Но вряд ли советник Трампа выбрал базовый вариант.

Для VIP-гостей здесь есть кое-что поинтереснее. На скриншоте видно жемчужину отеля — Brandenburg Gate Deluxe Suite. Это 130 квадратных метров чистой роскоши. Вид из окон — прямо на главную достопримечательность Германии. Цена за одну ночь в таком номере достигает 8 205 евро (более 350 тысяч гривен).

Номер Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

За что платят такие деньги?

Это сервис, где выполняют любую прихоть. В стоимость входит не только кровать размера King-size. Отдельный вход, бронированные окна для безопасности (что критически важно для уровня Уиткоффа), персональный дворецкий и интерьеры, как в королевском дворце.

Спальня в номере Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

Ванная комната в таких номерах по размеру напоминает небольшую квартиру.

Ванная комната в номере Brandenburg Gate Deluxe Suite. Фото: Adlon Kempinski

Интересный факт: оригинальный отель сгорел в 1945 году, но его отстроили с нуля, воссоздав каждую деталь. Сегодня это место, где заключают сделки на миллиарды и перекраивают политическую карту мира.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с делегацией США в Берлине. По его словам, важно, что коллеги из Штатов услышали все детали относительно войны.

Также президент Украины сообщил о сути пяти пунктов мирного плана, которые удалось проработать в Берлине. Речь о гарантиях безопасности, деньги для переселенцев и семей погибших героев Украины.