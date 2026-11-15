Президент України Володимир Зеленський та 46-й президента США Джо Байден. Фото: Офіс Президента

46-й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своїх мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" розповів про спілкування з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Відомо, що повна версія записів вийде 17 листопада.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Новини.LIVE.

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Байден пригадав про спілкування з Путіним та Зеленським

Описуючи контакти із Володимиром Зеленським, Джо Байден зазначив, що попередній акторський досвід українського лідера "виявився дуже хорошим тренуванням" для нього.

Проте 46-й президент США додав, що за зачиненими дверима діалог не завжди був простим. За словами Байдена, Зеленський "міг бути примхливим і впертим у приватних розмовах, і не таким вдячним, як він очікував".

Крім того, Байден згадав про "примхливий тон" Путіна. За його словами, російський диктатор "любив сутулитися під час зустрічей, вдаючи байдужість, наче підліток".

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Також 46-й лідер США заявив, що представники команди Дональда Трампа зверталися до нього з проханням підписати документ, який дав би їм змогу розпочати прямі переговори з Путіним ще до повторного вступу Трампа на посаду президента США.

Однак Байден не погодився на таку пропозицію. За його словами, він не хотів надавати команді наступника повну свободу дій у переговорах, які, на його переконання, могли завершитися фактичною капітуляцією за рахунок України.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на BBC, стан здоров’я Джо Байдена погіршується на тлі прогресування онкологічної хвороби. Його син розповів про фізичні труднощі та щоденні випробування, з якими стикається політик.

Раніше Трамп висловив невдоволення тим, як адміністрація Байдена фінансувала військову допомогу Україні. За його словами, попередня влада США передала Україні значну кількість озброєння фактично безоплатно.