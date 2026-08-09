Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Онкологія прогресує: рак експрезидента США Байдена поширився на кістки

Онкологія прогресує: рак експрезидента США Байдена поширився на кістки

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 10:23
Онкологія прогресує: рак експрезидента США Байдена поширився на кістки
Експрезидент США Джо Байден. Фото: Facebook.com/joebiden

Стан здоров'я колишнього глави Білого дому Джо Байдена суттєво погіршився через стрімке прогресування онкологічного захворювання. Син американського політика розповів про виклики та фізичні страждання, з якими щодня стикається Джо Байден. Попри серйозні ускладнення та виснажливі процедури, експрезидент намагається зберігати активність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Хвороба експрезидента

Онкологія 82-річного американського політика перейшла у значно важчу стадію, оскільки новоутворення поширилося на внутрішні органи. 

"Рак поширився, дав метастази в кістки й далі. Це дуже боляче. І це в багатьох відношеннях сильно послаблює його. Але він все ще на ногах, він все ще займається своїми справами. І він так вірить у цю країну", — розкрив Хантер Байден.

Агресивну форму онкологічного захворювання простати американські лікарі виявили у експрезидента навесні 2025 року, після чого призначили курс гормональної та променевої терапії.

Читайте також:

Сім'я продовжує підтримувати свого лідера у цей важкий період, вважаючи його головним центром та надійною опорою для всіх поколінь династії.

Як писали Новини.LIVE раніше, діючий очільник США Дональд Трамп відмовив Україні у постачанні ракет до комплексів Patriot. Він мотивував це тим, що колишній президент США Джо Байден нібито "роздав" Україні багато унікального озброєння на 300 млрд доларів.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп заявив, що всі документи, які були підписані "авторучкою" колишнього президента Джо Байдена, є недійсними. Трамп наголосив, що будь-які "помилування", "пом'якшення покарання" або інші юридичний документи повністю та остаточно анульовані та не мають юридичної сили. 

Джо Байден США онкологія
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації