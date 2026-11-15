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Главная Новости дня Байден в своих мемуарах описал общение с Зеленским и Путиным

Байден в своих мемуарах описал общение с Зеленским и Путиным

Ua ru
15 ноября 2026 14:22
Байден в своих мемуарах рассказал о разговорах с Зеленским и Путиным Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский и 46-й президент США Джо Байден. Фото: Офис Президента

46-й президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в своих мемуарах "Пообещай мне, Америка" рассказал об общении с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Известно, что полная версия записей выйдет 17 ноября.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Новини.LIVE.

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Байден вспомнил об общении с Путиным и Зеленским

Описывая контакты с Владимиром Зеленским, Джо Байден отметил, что предыдущий актерский опыт украинского лидера "оказался очень хорошей тренировкой" для него.

Однако 46-й президент США добавил, что за закрытыми дверями диалог не всегда был простым. По словам Байдена, Зеленский "мог быть капризным и упрямым в частных беседах, и не таким благодарным, как он ожидал".

Кроме того, Байден упомянул о "капризном тоне" Путина. По его словам, российский диктатор "любил сутулиться во время встреч, притворяясь равнодушным, словно подросток".

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Также 46-й лидер США заявил, что представители команды Дональда Трампа обращались к нему с просьбой подписать документ, который позволил бы им начать прямые переговоры с Путиным ещё до повторного вступления Трампа в должность президента США.

Однако Байден не согласился на такое предложение. По его словам, он не хотел предоставлять команде преемника полную свободу действий в переговорах, которые, по его убеждению, могли завершиться фактической капитуляцией за счет Украины.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на BBC, состояние здоровья Джо Байдена ухудшается на фоне прогрессирования онкологического заболевания. Его сын рассказал о физических трудностях и ежедневных испытаниях, с которыми сталкивается политик.

Ранее Трамп выразил недовольство тем, как администрация Байдена финансировала военную помощь Украине. По его словам, предыдущая власть США передала Украине значительное количество вооружения фактически бесплатно.

Владимир Зеленский Джо Байден США владимир путин Дональд Трамп Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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