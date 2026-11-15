Президент Украины Владимир Зеленский и 46-й президент США Джо Байден. Фото: Офис Президента

46-й президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в своих мемуарах "Пообещай мне, Америка" рассказал об общении с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Известно, что полная версия записей выйдет 17 ноября.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Новини.LIVE.

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Байден вспомнил об общении с Путиным и Зеленским

Описывая контакты с Владимиром Зеленским, Джо Байден отметил, что предыдущий актерский опыт украинского лидера "оказался очень хорошей тренировкой" для него.

Однако 46-й президент США добавил, что за закрытыми дверями диалог не всегда был простым. По словам Байдена, Зеленский "мог быть капризным и упрямым в частных беседах, и не таким благодарным, как он ожидал".

Кроме того, Байден упомянул о "капризном тоне" Путина. По его словам, российский диктатор "любил сутулиться во время встреч, притворяясь равнодушным, словно подросток".

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Также 46-й лидер США заявил, что представители команды Дональда Трампа обращались к нему с просьбой подписать документ, который позволил бы им начать прямые переговоры с Путиным ещё до повторного вступления Трампа в должность президента США.

Однако Байден не согласился на такое предложение. По его словам, он не хотел предоставлять команде преемника полную свободу действий в переговорах, которые, по его убеждению, могли завершиться фактической капитуляцией за счет Украины.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на BBC, состояние здоровья Джо Байдена ухудшается на фоне прогрессирования онкологического заболевания. Его сын рассказал о физических трудностях и ежедневных испытаниях, с которыми сталкивается политик.

Ранее Трамп выразил недовольство тем, как администрация Байдена финансировала военную помощь Украине. По его словам, предыдущая власть США передала Украине значительное количество вооружения фактически бесплатно.