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Головна Новини дня Автогаз знову дорожчає: АЗС оновили цінники на пальне

Автогаз знову дорожчає: АЗС оновили цінники на пальне

Ua ru
10 листопада 2026 09:55
Ціни на бензин, дизель та автогаз 10 листопада: перелік АЗС Новини.LIVE/Діана Шликова
Стела цін на АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Деякі оператори ринку у вівторок, 10 листопада, вирішили оновити ціни на пальне. Найбільше змінилися ціни на АЗС WOG, яка відчутно опустила цінники на бензин. Усі марки цього виду пального там втратили рівно по одній гривні на кожному літрі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Яка вартість пального в Україні 10 листопада

Водночас для власників дизельних автомобілів ситуація з цінами не змінилася. Найдоступніший дизель наразі пропонує UPG, а найвищий прайс утримує SOCAR.

Перелік цін на АЗС 10 листопада:

WOG

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  • Бензин 100: 101,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 91,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 61,50 грн
Ціни на паливо сьогодні
Стела з цінами на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

UPG

  • UPG 100: 100,90 грн
  • UPG 95: 91,90 грн
  • A-95: 88,90 грн
  • ДП upg DIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

OKKO

  • Pulls 100: 102,90 грн
  • Pulls 95: 95,90 грн
  • А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 61,90 грн

SOCAR

  • NANO 100: 103,00 грн
  • NANO 95: 95,90 грн
  • А-95: 92,90 грн
  • ДП NANO Extro: 110,00 грн
  • ДП NANO: 107,00 грн
  • Газ: 61,90 грн
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Динаміка цін на пальне за останні місяці. Фото: Мінфін

Укрнафта

  • 95 (Energy): 90,90 грн
  • А-95: 87,90 грн
  • А-92: 85,90 грн
  • ДП (Energy): 105,90 грн
  • ДП: 103,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

Новини.LIVE повідомляли, що різкі зміни цін на пальне викликали невдоволення по всьому світу. Президент США Дональд Трамп визнав провал своєї партії та пояснив його тим, що люди втомилися від дорогого бензину. Водночас глава Білого дому вперше прямо заявив, що ціни на заправках підскочили саме через війну в Ірані, а не через підтримку України.

В Україні пальне також виросло в ціні через шторм на світовому нафтовому ринку, пояснив економіст Олексій Кущ. Він зазначив, що постачання пального залишається під загрозою, а якщо бойові дії між США та Іраном спалахнуть з новою силою, криза з енергоресурсами лише поглибиться.

ціни на паливо бензин АЗС паливо пальне автогаз Ціни на пальне дизель
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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