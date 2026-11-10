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Главная Новости дня Автогаз снова дорожает: на АЗС обновили ценники на топливо

Автогаз снова дорожает: на АЗС обновили ценники на топливо

Ua ru
10 ноября 2026 09:55
Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз 10 ноября: список АЗС Новини.LIVE/Диана Шликова
Табло с ценами на АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Некоторые операторы рынка во вторник, 10 ноября, решили обновить цены на топливо. Больше всего изменились цены на АЗС WOG, которая заметно снизила цены на бензин. Все марки этого вида топлива там подешевели ровно на одну гривну за литр.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Какова стоимость топлива в Украине 10 ноября

В то же время для владельцев дизельных автомобилей ситуация с ценами не изменилась. Самый доступный дизель сейчас предлагает UPG, а самые высокие цены удерживает SOCAR.

Перечень цен на АЗС 10 ноября:

WOG

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  • Бензин 100: 101,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 91,90 грн
  • Дизельное топливо Mustang: 109,90 грн
  • Дизельное топливо Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 61,50 грн
Ціни на паливо сьогодні
Стенд с ценами на АЗС WOG. Фото: Новости.LIVE/Диана Шликова

UPG

  • UPG 100: 100,90 грн
  • UPG 95: 91,90 грн
  • A-95: 88,90 грн
  • ДП upg DIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

OKKO

  • Pulls 100: 102,90 грн
  • Pulls 95: 95,90 грн
  • А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Евро: 106,90 грн
  • Газ: 61,90 грн

SOCAR

  • NANO 100: 103,00 грн
  • NANO 95: 95,90 грн
  • А-95: 92,90 грн
  • ДП NANO Extro: 110,00 грн
  • ДП NANO: 107,00 грн
  • Газ: 61,90 грн
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Динамика цен на топливо за последние месяцы. Фото: Минфин

Укрнафта

  • 95 (Energy): 90,90 грн
  • А-95: 87,90 грн
  • А-92: 85,90 грн
  • ДП (Energy): 105,90 грн
  • ДП: 103,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

Новини.LIVE сообщали, что резкие изменения цен на топливо вызвали недовольство по всему миру. Президент США Дональд Трамп признал провал своей партии и объяснил его тем, что люди устали от дорогого бензина. В то же время глава Белого дома впервые прямо заявил, что цены на заправках подскочили именно из-за войны в Иране, а не из-за поддержки Украины.

В Украине топливо также подорожало из-за потрясений на мировом нефтяном рынке, пояснил экономист Алексей Кущ. Он отметил, что поставки топлива остаются под угрозой, а если боевые действия между США и Ираном разгорятся с новой силой, кризис с энергоресурсами только усугубится.

цены на топливо бензин АЗС топливо топливо автогаз Цены на топливо дизель
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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