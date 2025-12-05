Відео
Головна Новини дня Австрія назвала умови справедливого миру для України на ОБСЄ

Австрія назвала умови справедливого миру для України на ОБСЄ

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 07:44
Австрія в ОБСЄ підтримала силу міжнародного права у питанні України
Щорічна Рада міністрів ОБСЄ. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Австрія наполягає, що будь-який мир для України матиме сенс лише тоді, коли він буде заснований на принципах справедливості й підкріплений реальними гарантіями суверенітету та збереження територіальної цілісності держави.

Про це у Відні під час виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ заявила міністерка у європейських та міжнародних справах Австрії Беате Майнль-Райзінгер, передає кореспондент Укрінформу.

Вона наголосила, що дотримання міжнародного права й основних принципів ООН та ОБСЄ — це ключова передумова для реального, тривалого і безпечного миру. На її думку, Україні має бути гарантовано повний суверенітет, збереження кордонів, здатність захищатися та можливість відбудувати зруйновані населені пункти, аби громадяни могли повернутися до нормального життя й отримати шанс на розвиток у майбутньому.

"Мир тримається тільки тоді, коли він справедливий і довготривалий. І, звісно, коли гарантовано суверенітет і повну територіальну цілісність України, її здатність до самооборони, а також усі можливості для відновлення зруйнованих міст і сіл та перспективи для людей в Україні на мирне життя та життя в добробуті", — зазначила Беате Майнль-Райзінгер.

Очільниця австрійського зовнішньополітичного відомства також зауважила, що Європа не може погодитися на світ, побудований за логікою "право сильнішого". Саме тому, підкреслила вона, Австрія послідовно виступає за верховенство міжнародного права.

Відомо, що щорічне засідання Ради міністрів ОБСЄ стартувало у Відні за участю представників 57 держав-учасниць та 11 партнерів організації. Українську делегацію на заході очолює міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
