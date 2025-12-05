Австрия в ОБСЕ поддержала силу международного права в вопросе Украины

Ежегодный Совет министров ОБСЕ. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Австрия настаивает, что любой мир для Украины будет иметь смысл только тогда, когда он будет основан на принципах справедливости и подкреплен реальными гарантиями суверенитета и сохранения территориальной целостности государства.

Об этом в Вене во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявила министр по европейским и международным делам Австрии Беате Майнль-Райзингер, передает корреспондент Укринформа.

Она подчеркнула, что соблюдение международного права и основных принципов ООН и ОБСЕ — это ключевая предпосылка для реального, длительного и безопасного мира. По ее мнению, Украине должен быть гарантирован полный суверенитет, сохранение границ, способность защищаться и возможность восстановить разрушенные населенные пункты, чтобы граждане могли вернуться к нормальной жизни и получить шанс на развитие в будущем.

"Мир держится только тогда, когда он справедливый и долговременный. И, конечно, когда гарантирован суверенитет и полная территориальная целостность Украины, ее способность к самообороне, а также все возможности для восстановления разрушенных городов и сел и перспективы для людей в Украине на мирную жизнь и жизнь в благополучии", — отметила Беате Майнль-Райзингер.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства также отметила, что Европа не может согласиться на мир, построенный по логике "право сильнейшего". Именно поэтому, подчеркнула она, Австрия последовательно выступает за верховенство международного права.

Известно, что ежегодное заседание Совета министров ОБСЕ стартовало в Вене с участием представителей 57 государств-участников и 11 партнеров организации. Украинскую делегацию на мероприятии возглавляет министр иностранных дел Андрей Сибига.

