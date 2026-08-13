Атаки по Wildberries загрожують хвилею банкрутства у Росії

Пожежа на складі Wilberries 24 липня. Фото: росЗМІ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Масовані атаки Сил оборони України по складах Wildberries в Росії спричинили втрату близько 33% усіх складських потужностей компанії, перетворивши на згарище щонайменше 12 гігантських хабів. Відтак економісти порахували, що загальні збитки від знищеного майна співмірні з річними бюджетами цілих російських регіонів. Враховуючи дефіцит російської скарбниці, влада не спроможна компенсувати втрати продавцям, що загрожує ринку електронної комерції хвилею банкрутств.

Про це Новини.LIVE пише з посиланням на росЗМІ.

Кремль не має коштів для компенсації збитків продавцям Wildberries

Як повідомив аналітик агентства Data Insight Сергій Семко у коментарі для видання The New York Times, у компанії Wildberries практично не залишилося великих складів, адже щодня один склад за іншим методично знищується. За оцінками експертів, унаслідок ударів ЗСУ практично вщент згоріли щонайменше 12 мега-хабів, що позбавило маркетплейс третини всіх його складських площ. При цьому онлайн-гігант контролює половину всього ринку e-commerce у РФ, має майже сто тисяч пунктів видачі замовлень і щорічний оборот у 6 трильйонів рублів.

Загальні збитки від знищення товарно-матеріальних цінностей на уражених складах аналітики Data Insight оцінюють у 480 мільярдів рублів. Ця сума дорівнює або перевищує річні фінансові плани багатьох суб'єктів РФ.

Зокрема, вона майже зрівнялася з бюджетами таких заможних регіонів, як Ханти-Мансійський автономний округ (476 млрд рублів) та Красноярський край (527 млрд рублів). Втрати Wildberries у 1,6 раза більші за бюджет Іркутської області (303 млрд рублів), майже вчетверо перевищують річні доходи Пензенської чи Смоленської областей і у 14-17 разів більші за бюджети Калмикії, Ненецького чи Єврейського автономного округів.

Прямі збитки самої компанії оцінюють у 100-200 мільярдів рублів на тлі стрімкого падіння продажів. Джерела видання The Bell зазначають, що загальна потреба компанії в залученні коштів може сягнути 1,3 трильйона рублів. Щоб зберегти бізнес та відродити діяльність, маркетплейсу доведеться наростити борг саме на цю суму. Імовірно, рятувати бізнес Тетяни Кім, статки якої оцінюють у 8 мільярдів доларів США, буде змушена держава.

Проте можливості російського уряду сильно обмежені. Джерело Reuters, близьке до Кремля, заявило, що масштаб зруйнувань у Wildberries є серйозним ударом по економіці, який неминуче спровокує надалі хвилю банкрутств. Наразі російський уряд готує заходи підтримки для селлерів, які втратили продукцію, однак прямих грошових виплат вони не передбачають. Постраждалим бізнесменам планується запропонувати лише податкові пільги, кредитні канікули та пільгове кредитування.

У російському бюджеті відсутні сотні мільярдів рублів для прямої допомоги продавцям, зазначає співрозмовник Reuters. Причиною цього став величезний дефіцит федеральної скарбниці РФ, який за підсумками січня-липня уже досяг 6,5 трильйона рублів. Головний чинник фінансової діри — витрати на війну проти України, які за підсумками року можуть перевищити початковий запланований кошторис на 40%.

Як писали раніше Новини.LIVE, українські війська завдали серії потужних атак по стратегічних об'єктах РФ, які забезпечують російський фронт.

Так кілька днів тому найбільший російський завод із виробництва зрідженого нафтового газу "Сибур Запсибнафтохім", що розташований у Тобольську Тюменської області, призупинив роботу на невизначений термін через наслідки атаки безпілотників. Оскільки цей стратегічний комплекс забезпечував близько 40% загальноросійського випуску ЗНГ, його пошкодження вже призвело до повної зупинки біржових продажів палива з цього регіону.

У ніч проти 10 серпня українські Сили оборони здійснили успішні удари по низці ворожих об'єктів, зокрема точно уразивши нафтопереробний завод "Танеко" в татарстанському Нижньокамську.

Вже наступної ночі, 11 серпня, серія потужних вибухів пролунала поблизу Воронежа. Унаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі, які охопили місцевий нафтопереробний комплекс, теплоелектроцентраль та логістичний хаб компанії Wildberries.