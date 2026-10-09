Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атака велася з чотирьох напрямків: ППО ліквідувала 114 дронів

Атака велася з чотирьох напрямків: ППО ліквідувала 114 дронів

Ua ru
9 жовтня 2026 09:27
Атака дронів у ніч на 9 жовтня: збито та подавлено 114 ворожих БпЛА
Бійці мобільно-вогневої групи. Фото: 58 ОМБПр

У ніч на 9 жовтня сили ППО збили та подавили 114 зі 136 запущених Росією безпілотників, серед яких було застосовано 77 реактивних. Росіяни били дронами типу "Шахед", "Гербера" та фальш-цілями "Пародія". 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від пресслужби Повітряних сил ЗСУ. 

Реклама

Що відомо про російську атаку дронами 9 жовтня

Починаючи з 18:00 вівторка, 8 жовтня, і протягом усієї ночі на 9 жовтня російські війська здійснювали масований повітряний напад на територію України. Ворог застосував 136 одиниць дронів. Особливістю цього нальоту стала надзвичайно висока частка реактивних модифікацій безпілотників.

Зокрема, військові повідомили, що росіяни запускали ударні дрони "Shahed" (з яких 93 — реактивні), безпілотники "Гербера", а також дрони-імітатори "Пародія", які противник використовує як фальш-цілі для перевантаження ППО.

Запуск безпілотнків ворожі війська здійснювали з міста Орел та Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Донецька, а також аеродрому Гвардійське в захопленому Криму.

Читайте також:
null
Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми підрахунками станом на 08:00 ранку, українські оборонці продемонстрували такі результати:

  • загалом збито або успішно подавлено засобами РЕБ 114 ворожих безпілотників;
  • серед знешкоджених цілей — 77 реактивних "шахедів";
  • також ліквідовано апарати "Гербера" та дрони інших типів.

Попри високу результативність протиповітряної оборони, повністю уникнути наслідків російського нальоту не вдалося. На восьми різних локаціях зафіксовано прямі влучання ворожих засобів повітряного нападу. Крім того, ще на семи ділянках виявлено наслідки падіння уламків збитих апаратів.

Новини.LIVE повідомляли, що росіяни вночі вдарили по спальному району Запоріжжя. Снаряди впали впритул до житлової багатоповерхівки, забравши життя чоловіка та травмувавши кількох людей.

Тим часом Київ має серйозні проблеми з енергопостачанням після влучання російської цілі у важливий об'єкт енергетичної інфраструктури. Мер Віталій Кличко рекомендує мешканцям, які мають дачі чи близьких у безпечніших регіонах, на певний час виїхати зі столиці, однак підкреслює, що мова про повну евакуацію наразі не ведеться.

Тим часом Україна знайшла на світовому ринку вільні партії засобів ППО та боєприпасів до них. Як зазначив Володимир Зеленський, фінансування для їхнього термінового викупу в США, азійських та близькосхідних державах може надати Велика Британія, оскільки внутрішніх обсягів виробництва протиповітряної зброї зараз катастрофічно бракує.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації