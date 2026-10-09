Атака дронів у ніч на 9 жовтня: збито та подавлено 114 ворожих БпЛА

Бійці мобільно-вогневої групи. Фото: 58 ОМБПр

У ніч на 9 жовтня сили ППО збили та подавили 114 зі 136 запущених Росією безпілотників, серед яких було застосовано 77 реактивних. Росіяни били дронами типу "Шахед", "Гербера" та фальш-цілями "Пародія".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про російську атаку дронами 9 жовтня

Починаючи з 18:00 вівторка, 8 жовтня, і протягом усієї ночі на 9 жовтня російські війська здійснювали масований повітряний напад на територію України. Ворог застосував 136 одиниць дронів. Особливістю цього нальоту стала надзвичайно висока частка реактивних модифікацій безпілотників.

Зокрема, військові повідомили, що росіяни запускали ударні дрони "Shahed" (з яких 93 — реактивні), безпілотники "Гербера", а також дрони-імітатори "Пародія", які противник використовує як фальш-цілі для перевантаження ППО.

Запуск безпілотнків ворожі війська здійснювали з міста Орел та Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Донецька, а також аеродрому Гвардійське в захопленому Криму.

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Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми підрахунками станом на 08:00 ранку, українські оборонці продемонстрували такі результати:

загалом збито або успішно подавлено засобами РЕБ 114 ворожих безпілотників;

серед знешкоджених цілей — 77 реактивних "шахедів";

також ліквідовано апарати "Гербера" та дрони інших типів.

Попри високу результативність протиповітряної оборони, повністю уникнути наслідків російського нальоту не вдалося. На восьми різних локаціях зафіксовано прямі влучання ворожих засобів повітряного нападу. Крім того, ще на семи ділянках виявлено наслідки падіння уламків збитих апаратів.

Новини.LIVE повідомляли, що росіяни вночі вдарили по спальному району Запоріжжя. Снаряди впали впритул до житлової багатоповерхівки, забравши життя чоловіка та травмувавши кількох людей.

Тим часом Київ має серйозні проблеми з енергопостачанням після влучання російської цілі у важливий об'єкт енергетичної інфраструктури. Мер Віталій Кличко рекомендує мешканцям, які мають дачі чи близьких у безпечніших регіонах, на певний час виїхати зі столиці, однак підкреслює, що мова про повну евакуацію наразі не ведеться.

Тим часом Україна знайшла на світовому ринку вільні партії засобів ППО та боєприпасів до них. Як зазначив Володимир Зеленський, фінансування для їхнього термінового викупу в США, азійських та близькосхідних державах може надати Велика Британія, оскільки внутрішніх обсягів виробництва протиповітряної зброї зараз катастрофічно бракує.