Атака дронов в ночь на 9 октября: сбито и нейтрализовано 114 вражеских БПЛА

Бойцы мобильно-огневой группы. Фото: 58 ОМБПр

В ночь на 9 октября силы ПВО сбили и нейтрализовали 114 из 136 запущенных Россией беспилотников, среди которых было 77 реактивных. Россияне наносили удары дронами типа "Шахед", "Гербера" и ложными целями "Пародия".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о российской атаке дронами 9 октября

Начиная с 18:00 вторника, 8 октября, и в течение всей ночи на 9 октября российские войска осуществляли массированное воздушное нападение на территорию Украины. Враг задействовал 136 дронов. Особенностью этого налета стала чрезвычайно высокая доля реактивных модификаций беспилотников.

В частности, военные сообщили, что россияне запускали ударные дроны Shahed (из которых 93 — реактивные), беспилотники "Гербера", а также дроны-имитаторы "Пародия", которые противник использует в качестве ложных целей для перегрузки ПВО.

Запуск беспилотников вражеские войска осуществляли из города Орела и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка и с аэродрома Гвардейское в захваченном Крыму.

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Статистика сбитых аппаратов. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным подсчётам по состоянию на 08:00 утра украинские защитники продемонстрировали следующие результаты:

всего сбито или успешно подавлено средствами РЭБ 114 вражеских беспилотников;

среди обезвреженных целей — 77 реактивных «шахидов»;

также ликвидированы аппараты «Гербера» и дроны других типов.

Несмотря на высокую результативность противовоздушной обороны, полностью избежать последствий российского налета не удалось. На восьми различных локациях зафиксированы прямые попадания вражеских средств воздушного нападения. Кроме того, ещё на семи участках обнаружены последствия падения обломков сбитых аппаратов.

Новини.LIVE сообщали, что россияне ночью нанесли удар по спальному району Запорожья. Снаряды упали в непосредственной близости от жилого многоэтажного дома, унеся жизнь мужчины и ранив нескольких человек.

Между тем Киев испытывает серьезные проблемы с энергоснабжением после попадания российского снаряда в важный объект энергетической инфраструктуры. Мэр Виталий Кличко рекомендует жителям, у которых есть дачи или близкие в более безопасных регионах, на время выехать из столицы, однако подчеркивает, что речь о полной эвакуации пока не идет.

Между тем Украина нашла на мировом рынке свободные партии средств ПВО и боеприпасов к ним. Как отметил Владимир Зеленский, финансирование для их срочного выкупа в США, азиатских и ближневосточных странах может предоставить Великобритания, поскольку внутренних объемов производства противовоздушного оружия сейчас катастрофически не хватает.