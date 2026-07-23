Удар РФ по Павлограду: троє загиблих і 28 постраждалих після атаки

Наслідки атаки РФ по Павлограду. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Унаслідок російської атаки авіабомбами по підприємству в Павлограді загинули троє людей, ще десятки отримали поранення. Кількість постраждалих зросла до 28, троє людей перебувають у реанімації у важкому стані.

Про наслідки російського удару повідомили Президент України Володимир Зеленський та голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила по Павлограду: є загиблі та поранені

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару авіабомбами по території підприємства у Павлограді загинули троє людей.

"Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено", — зазначив глава держави.

Заява Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, кількість постраждалих через атаку в Павлограді зросла до 28 осіб. Троє людей перебувають у відділенні реанімації у важкому стані, лікарі продовжують надавати їм необхідну допомогу.

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Заява Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Зеленський також повідомив про інші російські удари по Україні. Зокрема, під обстрілами опинилися Херсон, де були пошкоджені житлові будинки, дитяча обласна клінічна лікарня та навчальні заклади. Також російські війська атакували критичну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині й завдали ракетного удару по Одещині.

Президент наголосив, що Росія продовжує використовувати проти України різні види озброєння — авіабомби, ракети та дрони. За його словами, для ефективного захисту необхідно посилювати протиповітряну оборону, зокрема забезпечити достатню кількість ракет для систем Patriot.

Зруйнований будинок внаслідок атаки РФ по Херсонщині. Фото: ДСНС Херсонщини

Руйнування внаслідок атаки РФ по Сумщині. Фото: ДСНС Сумщини

Новини.LIVE писали, що російські війська протягом останньої доби завдали ударів по Харкову та ще 15 населених пунктах області. Унаслідок атак одна людина загинула, ще 11 отримали поранення, серед них — 12-річна дитина. Крім того, у Златополі двоє чоловіків загинули через вибух невідомого пристрою.

Новини.LIVE також інформували, що російські війська протягом доби завдали масованих ударів по Сумській області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще семеро мешканців отримали поранення. Для обстрілів окупанти використовували різні види озброєння, зокрема ударні безпілотники.