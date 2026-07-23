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Главная Новости дня Атака РФ на Павлоград: число пострадавших возросло до 28

Атака РФ на Павлоград: число пострадавших возросло до 28

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 17:39
Удар РФ по Павлограду: три погибших и 28 пострадавших в результате атаки
Последствия атаки РФ на Павлоград. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В результате российского авиаудара по предприятию в Павлограде погибли три человека, еще десятки получили ранения. Число пострадавших возросло до 28, трое человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

О последствиях российского удара сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Россия нанесла удар по Павлограду: есть погибшие и раненые

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара авиабомбами по территории предприятия в Павлограде погибли три человека.

"Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены", — отметил глава государства.

Атака РФ на Павлоград: кількість постраждалих зросла до 28 - фото 1
Заявление Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, число пострадавших в результате атаки в Павлограде возросло до 28 человек. Трое человек находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, врачи продолжают оказывать им необходимую помощь.

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Атака РФ на Павлоград: кількість постраждалих зросла до 28 - фото 2
Заявление Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Зеленский также сообщил о других российских ударах по Украине. В частности, под обстрелами оказались Херсон, где были повреждены жилые дома, детская областная клиническая больница и учебные заведения. Кроме того, российские войска атаковали критически важную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях и нанесли ракетный удар по Одесской области.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает использовать против Украины различные виды вооружения — авиабомбы, ракеты и дроны. По его словам, для эффективной защиты необходимо усиливать противовоздушную оборону, в частности обеспечить достаточное количество ракет для систем Patriot.

Атака РФ на Павлоград: кількість постраждалих зросла до 28 - фото 3
Разрушенный дом в результате атаки РФ по Херсонской области. Фото: ГСЧС Херсонской области
Атака РФ на Павлоград: кількість постраждалих зросла до 28 - фото 4
Разрушения в результате атаки РФ по Сумской области. Фото: ГСЧС Сумской области

Новини.LIVE сообщали, что российские войска за последние сутки нанесли удары по Харькову и еще 15 населенным пунктам области. В результате атак один человек погиб, ещё 11 получили ранения, среди них — 12-летний ребёнок. Кроме того, в Златополе двое мужчин погибли в результате взрыва неизвестного устройства.

Новини.LIVE также писали, что российские войска в течение суток нанесли массированные удары по Сумской области. В результате атак погиб один человек, ещё семь жителей получили ранения. Для обстрелов оккупанты использовали различные виды вооружения, в частности ударные беспилотники.

Владимир Зеленский война в Украине Павлоград
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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