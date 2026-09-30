Удари РФ по Сумщині: поліція повідомила про наслідки

Рятувальники на місці атаки. Фото: Нацполіція

Російські війська минулої доби завдали 63 удари по 27 населених пунктах Сумської області. Для атак ворог застосовував керовані авіабомби, міномети, артилерію та безпілотники різних типів. У Сумській громаді внаслідок влучання КАБів загинули 74-річний чоловік та 70-річна жінка.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Сумську громаду

Поранення отримали троє людей — чоловіки 70 та 47 років і 71-річна жінка. Також травмовано 21-річну жінку та однорічну дівчинку, постраждала 6-річна дівчинка. Крім того, через атаку БпЛА поранення отримав 49-річний чоловік.

Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція

Унаслідок обстрілів у громаді пошкоджено 13 багатоповерхових та 38 приватних будинків. Також пошкоджень зазнали будівлі навчальних і адміністративних закладів, п’ять автомобілів, тролейбус, кладовище, гараж, кафе та АЗС.

Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмувалася 42-річна жінка. Пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, магазин та автомобіль.

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Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція

У Верхньосироватській громаді двоє чоловіків віком 45 та 38 років отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

У Садівській громаді після влучання КАБу поранено 72-річного чоловіка та 45-річну жінку. Ще одна 71-річна жінка отримала травми. Також пошкоджено 15 приватних будинків.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, патрульні та інші екстрені служби. Правоохоронці документували наслідки атак, обстежували території на наявність вибухонебезпечних предметів та вилучали докази воєнних злочинів. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.



Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська завдали авіаудару по центру Сум, де зафіксували чотири влучання. Один із ударів припав на будівлю школи під час навчання, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро постраждали, серед них троє дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 20 вересня російські дрони атакували Суми, два безпілотники вдарили поблизу багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки загинула жінка, її 41-річний чоловік отримав численні уламкові поранення, також пошкоджено будинок і п’ять автомобілів.