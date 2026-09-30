Удары РФ по Сумской области: полиция сообщила о последствиях

Спасатели на месте атаки. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 63 удара по 27 населенным пунктам Сумской области. Для атак враг использовал управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и беспилотники различных типов. В Сумской громааде в результате попадания управляемых авиабомб погибли 74-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки на Сумскую громаду

Ранения получили трое человек — мужчины 70 и 47 лет и 71-летняя женщина. Также травмы получили 21-летняя женщина и годовалая девочка, пострадала 6-летняя девочка. Кроме того, в результате атаки БПЛА ранения получил 49-летний мужчина.

Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция

В результате обстрелов в громаде повреждены 13 многоэтажных и 38 частных домов. Также повреждения получили здания учебных и административных учреждений, пять автомобилей, троллейбус, кладбище, гараж, кафе и АЗС.

Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция

В Середино-Будской громаде в результате удара вражеского дрона получила травму 42-летняя женщина. Повреждены многоквартирный и частный жилые дома, магазин и автомобиль.

Читайте также:

Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция

В Верхнесироватской громаде двое мужчин в возрасте 45 и 38 лет получили ранения в результате подрыва взрывного устройства.

В Садовской громаде в результате попадания КАБы ранены 72-летний мужчина и 45-летняя женщина. Еще одна 71-летняя женщина получила травмы. Также повреждено 15 частных домов.

На местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, патрульные и другие экстренные службы. Правоохранители документировали последствия атак, обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов и изымали доказательства военных преступлений. По всем фактам следователи полиции возбудили уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.



Как сообщали Новини.LIVE, российские войска нанесли авиаудар по центру Сум, где зафиксировали четыре попадания. Один из ударов пришелся на здание школы во время занятий, в результате атаки погибли два человека, ещё шестеро пострадали, среди них трое детей.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 20 сентября российские дроны атаковали Сумы, два беспилотника нанесли удар вблизи многоквартирного дома. В результате атаки погибла женщина, её 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения, также были повреждены дом и пять автомобилей.