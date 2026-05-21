Атака на Дніпропетровщину: Росія 15 разів вдарила по п'яти районах

Зруйнована квартира внаслідок бомбардування. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська влаштували масовану атаку на Дніпропетровщину, здійснивши 15 обстрілів одразу у п'яти районах області. Внаслідок ударів артилерією, безпілотниками та авіабомбами поранено чотирьох людей, а також пошкоджено інфраструктуру, промислові підприємства та житлові будинки.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА, передає Новини.LIVE.

Російська армія не припиняє тероризувати великі промислові центри області. У Дніпрі через прильоти руйнувань зазнали житлові будинки. Осколкові поранення отримали дві жінки віком 58 та 35 років. Їхній стан стабільний, тому медики призначили їм амбулаторне лікування вдома.

Обстріли, які пошкодили приватний будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Водночас у Кривому Розі під удар потрапило місцеве підприємство — там серйозно понівечені виробничі приміщення та територія. Поранення отримав 34-річний чоловік, якому оперативно надали необхідну допомогу, наразі він також відновлюється в домашніх умовах.

Вибиті вікна у житловому будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Найбільше від ворожих атак потерпав Нікопольський район. Окупанти гатили з артилерії та випускали дрони-камікадзе по самому Нікополю, а також по Мирівській, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У регіоні пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та ще одне підприємство. Тут постраждав 42-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Вибиті вікна в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

На Синельниківщині під щільним вогнем опинилися Покровська та Українська громади, де внаслідок прильотів пошкоджено приватний житловий будинок. Крім того, росіяни поцілили по території Троїцької громади Павлоградського району, де через вибух зайнялася та вщент згоріла вантажівка.

