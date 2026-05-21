Атака на Днепропетровщину: Россия 15 раз ударила по пяти районам

Разрушена квартира в результате бомбардировки. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска устроили массированную атаку на Днепропетровщину, совершив 15 обстрелов сразу в пяти районах области. В результате ударов артиллерией, беспилотниками и авиабомбами ранены четыре человека, а также повреждена инфраструктура, промышленные предприятия и жилые дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОВА, передает Новини.LIVE.

Россия нанесла массированный удар по Днепропетровской области

Российская армия не перестает терроризировать крупные промышленные центры области. В Днепре из-за прилетов разрушений подверглись жилые дома. Осколочные ранения получили две женщины в возрасте 58 и 35 лет . Их состояние стабильное, поэтому медики назначили им амбулаторное лечение на дому.

Обстрелы, повредившие частный дом. Фото: Днепропетровская ОВА

В Кривом Роге под удар попало местное предприятие — там серьезно повреждены производственные помещения и территория. Ранения получил 34-летний мужчина, которому оперативно оказали необходимую помощь, сейчас он также восстанавливается в домашних условиях.

Выбиты окна в жилом доме. Фото: Днепропетровская ОВА

Больше всего от вражеских атак страдал Никопольский район. Оккупанты били из артиллерии и выпускали дроны-камикадзе по самому Никополю, а также по Мировской, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам. В регионе повреждены объекты критической инфраструктуры и еще одно предприятие. Здесь пострадал 42-летний мужчина, который был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

Выбитые окна в доме. Фото: Днепропетровская ОВА

На Синельниковщине под плотным огнем оказались Покровская и Украинская общины, где в результате прилетов поврежден частный жилой дом. Кроме того, россияне попали по территории Троицкой общины Павлоградского района, где из-за взрыва загорелась и дотла сгорела грузовик.

Новини.LIVE писали ранее, что в ночь на 20 мая российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область. Известно о жертвах от обстрелов , а также разрушениях на предприятии и жилых домах.

Также несколькими днями ранее российские войска атаковали объекты "Нефтегаза" в Днепропетровской области. Среди работников травмированы.