Атака дронів зупинила найбільший у РФ завод зрідженого газу

Пожежа на російському нафтохімічному комплексі "Сибур Запсибнафтохім" у Тобольську. Фото: t.me/exilenova_plus

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Найбільший у Росії завод із виробництва зрідженого нафтового газу "Сибур Запсибнафтохім" у Тобольську Тюменської області зазнав пошкоджень унаслідок атаки безпілотників та зупинив роботу на невизначений термін. Уражений комплекс компанії "Сибур" забезпечував близько 40% загальноросійського випуску ЗНГ. Відомо, що це привело вже до зупинки продажів палива з Тобольська на біржі.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Ураження російського нафтохімічного комплексу "Сибур Запсибнафтохім"

Через атаки дронів роботу промислового об'єкта повністю припинено. За словами співрозмовника видання, підприємство закрили на невизначений термін для оцінки масштабів руйнувань та їхніх наслідків.

Губернатор Тюменської області Олександр Моор підтвердив факт пожежі на обʼєкті, проте назву підприємства уточнити відмовився.

Атака вже відчутно вдарила по російському ринку палива. На Санкт-Петербургській міжнародній товарній біржі припинилися будь-які пропозиції щодо поставки зрідженого газу з Тобольська, хоча раніше там щоденно реалізовували близько 4000 тонн пропан-бутанової суміші.

"Запсибнафтохім" має важливе значення для російської економіки, оскільки щороку підприємство виробляє близько 6 млн тонн зрідженого нафтового газу. Йдеться про майже 40% загального обсягу виробництва цього ресурсу в РФ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, українські воїни уразили російський "Бук-М3", командно-спостережний пункт РФ та шість пунктів управління БпЛА противника. Атака такого рівня суттєво знижує бойові спроможності окупантів одразу на декількох операційних напрямках.

А у ніч проти 11 серпня у Росії сталися масштабні пожежі на НПЗ, ТЕЦ та логістичному хабі Wildberries, площа якого становить 156 тис. м². У мережі показали наслідки.