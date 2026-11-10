Зеленський 9 листопада 2026 року вручив нагороди культурним діячам

Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду волонтерці та співачці Дарії Астаф'євій. Фото: president.gov.ua

У День працівників культури та майстрів народного мистецтва, 9 листопада Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими митцями та відзначив їх державними нагородами. Серед тих, хто отримав відзнаку, — мати письменника Володимира Вакуленка, який став жертвою російської агресії, співачка Дарія Астаф'єва, учасники гурту "ДахаБраха".

Про це з посиланням на Офіс президента України передає Новини.LIVE.

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Хто отримав орден "Золота Зірка"

Орден "Золота Зірка" голова держави вручив матері письменника, перекладача та громадського діяча Володимира Вакуленка. Володимир був учасником Революції Гідності, займався волонтерством. Під час повномасштабного вторгнення письменник опинився в окупації. Росіяни прийшли до чоловіка з обшуками та закатували його у власному будинку.

Хто отримав ордени Князя Ярослава Мудрого V ступеня:

Анатолій Кокуш — гендиректор компанії "Фільмотехнік", інженер-винахідник у галузі кінематографічної техніки. Він розробив схеми для динамічної кінозйомки, які використовувалися під час створення таких світових кінострічок як "Титанік", "Війна світів, "Трансформери", "Царство небесне", "Залізна людина 2" тощо.

— гендиректор компанії "Фільмотехнік", інженер-винахідник у галузі кінематографічної техніки. Він розробив схеми для динамічної кінозйомки, які використовувалися під час створення таких світових кінострічок як "Титанік", "Війна світів, "Трансформери", "Царство небесне", "Залізна людина 2" тощо. Андрій Халпахчі — голова Української кіностудії, із 1992 року гендиректор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Хто отримав орден "За заслуги" II ступеня

Андрій Дончик — гендиректор кіностудії імені Олександра Довженка, режисер фільмів "Володимир Сосюра", "Загибель богів", "Украдене щастя", "Кисневий голод", автор понад тисячі телепроєктів, креативний продюсер фільмів "Чужа молитва", "Кіборги", "Кіборги. Герої не вмирають", "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке", "Обмін".

— гендиректор кіностудії імені Олександра Довженка, режисер фільмів "Володимир Сосюра", "Загибель богів", "Украдене щастя", "Кисневий голод", автор понад тисячі телепроєктів, креативний продюсер фільмів "Чужа молитва", "Кіборги", "Кіборги. Герої не вмирають", "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке", "Обмін". Анатолій Канениченко — музикознавець і піаніст, Олександр Репецький — музикант. Обидва є засновниками Всеукраїнського фестивалю сучасної української пісні та популярної музики "Червона рута".

Також серед нагороджених:

Сергій Борденюк — кінооператор-постановник, голова Національної спілки кінематографістів України;

— кінооператор-постановник, голова Національної спілки кінематографістів України; Марко Галаневич і Олена Цибульська — учасники гурту "ДахаБраха";

— учасники гурту "ДахаБраха"; Дмитро Лінартович — актор театру, кіно та дубляжу, Заслужений артист України, офіцер і ветеран;

— актор театру, кіно та дубляжу, Заслужений артист України, офіцер і ветеран; Дарія Астаф'єва — волонтерка, співачка, телеведуча, засновниця книжкового застосунку UnderBooks;

— волонтерка, співачка, телеведуча, засновниця книжкового застосунку UnderBooks; Ярослава Гресь — громадська діячка, керівниця інтерактивних виставок Ukraine WOW і "Той день";

— громадська діячка, керівниця інтерактивних виставок Ukraine WOW і "Той день"; Ірина Данилевська — співзасновниця Українського тижня моди;

— співзасновниця Українського тижня моди; Анна Мачух — виконавча директорка Української кіноакадемії, співзасновниця та директорка онлайн-платформи Dzyga MDB, генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю;

— виконавча директорка Української кіноакадемії, співзасновниця та директорка онлайн-платформи Dzyga MDB, генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю; Богдана Півненко — артистка-солістка Національного ансамблю солістів "Київська камерата".

Крім того, голова держава присвоїв почесні звання: Народний артист України, Заслужений артист України, Заслужений діяч мистецтв України, Заслужений майстер народної творчості України та Заслужений працівник культури України.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента України повідомляв про вручення нагород із нагоди Дня Десантно-штурмових військ. Володимир Зеленський відзначив 25 військових. Бійці отримали медалі та ордени.

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Також Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту писав, що в Україні можуть змінити правила декларування для військовослужбовців. Відповідний законопроєкт 9 листопада подав до Верховної Ради України голова держави Володимир Зеленський. Документ уже направили на розгляд до Комітету.