Зеленский 9 ноября 2026 года вручил награды деятелям культуры

Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду волонтерке и певице Дарье Астафьевой. Фото: president.gov.ua

В День работников культуры и мастеров народного искусства, 9 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими деятелями искусства и наградил их государственными наградами. Среди тех, кто получил отличие, — мать писателя Владимира Вакуленко, который стал жертвой российской агрессии, певица Дарья Астафьева, участники группы "ДахаБраха".

Об этом со ссылкой на Офис президента Украины сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Кто получил орден "Золотая звезда"

Орден "Золотая звезда" глава государства вручил матери писателя, переводчика и общественного деятеля Владимира Вакуленко. Владимир был участником Революции достоинства, занимался волонтерством. Во время полномасштабного вторжения писатель оказался в оккупации. Россияне пришли к мужчине с обысками и замучили его в собственном доме.

Кто получил ордена Князя Ярослава Мудрого V степени:

Анатолий Кокуш — генеральный директор компании "Фильмотехник", инженер-изобретатель в области кинематографической техники. Он разработал схемы для динамичной киносъемки, которые использовались при создании таких мировых кинофильмов, как "Титаник", "Война миров", "Трансформеры", "Царство небесное", "Железный человек 2" и другие.

генеральный директор компании "Фильмотехник", инженер-изобретатель в области кинематографической техники. Он разработал схемы для динамичной киносъемки, которые использовались при создании таких мировых кинофильмов, как "Титаник", "Война миров", "Трансформеры", "Царство небесное", "Железный человек 2" и другие. Андрей Халпахчи — председатель Украинской киностудии, с 1992 года генеральный директор Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Кто получил орден "За заслуги" II степени

Андрей Дончик — генеральный директор киностудии имени Александра Довженко, режиссер фильмов "Владимир Сосюра", "Гибель богов", "Украденное счастье", "Кислородный голод", автор более тысячи телепроектов, креативный продюсер фильмов "Чужая молитва", "Киборги", "Киборги. Герои не умирают", "Адская хоругвь, или Казацкое Рождество", "Обмен".

— генеральный директор киностудии имени Александра Довженко, режиссер фильмов "Владимир Сосюра", "Гибель богов", "Украденное счастье", "Кислородный голод", автор более тысячи телепроектов, креативный продюсер фильмов "Чужая молитва", "Киборги", "Киборги. Герои не умирают", "Адская хоругвь, или Казацкое Рождество", "Обмен". Анатолий Канениченко — музыковед и пианист, Александр Репецкий — музыкант. Оба являются основателями Всеукраинского фестиваля современной украинской песни и популярной музыки "Червона рута".

Также среди награжденных:

Сергей Борденюк — кинооператор-постановщик, председатель Национального союза кинематографистов Украины;

— кинооператор-постановщик, председатель Национального союза кинематографистов Украины; Марко Галаневич и Елена Цибульская — участники группы "ДахаБраха";

— участники группы "ДахаБраха"; Дмитрий Линартович — актер театра, кино и дубляжа, Заслуженный артист Украины, офицер и ветеран;

— актер театра, кино и дубляжа, Заслуженный артист Украины, офицер и ветеран; Дарья Астафьева — волонтер, певица, телеведущая, основательница книжного приложения UnderBooks;

— волонтер, певица, телеведущая, основательница книжного приложения UnderBooks; Ярослава Гресь — общественная деятельница, руководительница интерактивных выставок Ukraine WOW и "Тот день";

— общественная деятельница, руководительница интерактивных выставок Ukraine WOW и "Тот день"; Ирина Данилевская — соучредительница Украинской недели моды;

— соучредительница Украинской недели моды; Анна Мачух — исполнительный директор Украинской киноакадемии, соучредительница и директор онлайн-платформы Dzyga MDB, генеральный директор Одесского международного кинофестиваля;

— исполнительный директор Украинской киноакадемии, соучредительница и директор онлайн-платформы Dzyga MDB, генеральный директор Одесского международного кинофестиваля; Богдана Пивненко — артистка-солистка Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

Кроме того, глава государства присвоил почетные звания: Народный артист Украины, Заслуженный артист Украины, Заслуженный деятель искусств Украины, Заслуженный мастер народного творчества Украины и Заслуженный работник культуры Украины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента Украины сообщал о вручении наград по случаю Дня десантно-штурмовых войск. Владимир Зеленский отметил 25 военнослужащих. Бойцы получили медали и ордена.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на аннотацию к законопроекту писал, что в Украине могут изменить правила декларирования для военнослужащих. Соответствующий законопроект 9 ноября подал в Верховную Раду Украины глава государства Владимир Зеленский. Документ уже направили на рассмотрение в Комитет.