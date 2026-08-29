У Познані після антиукраїнських вигуків чоловіки влаштували бійку

Бійка чоловіків. Фото ілюстративне: кадр з відео

У польській Познані четверо нетверезих чоловіків влаштували конфлікт на вулиці. За словами очевидця, вони вигукували антиукраїнські гасла, запускали феєрверки та чіплялися до дівчат. Перехожого, який спробував втрутитися, повалили на землю та почали бити ногами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на польські ЗМІ.

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Бійка у Познані

Відомо, що інцидент стався в ніч із 22 на 23 серпня. За словами очевидця, четверо чоловіків були напідпитку, поводилися агресивно та вигукували антиукраїнські гасла. Крім того, вони запускали феєрверки та чіплялися до дівчат. Один із чоловіків, який перебував неподалік, вирішив за них заступитися. Після цього компанія накинулася на нього. Чоловіка повалили на землю та почали бити ногами.

Поліція уточнила, кого побили

Спочатку з'явилася інформація, що потерпілий був українцем. Однак згодом польська поліція уточнила, що побитий чоловік є громадянином Польщі. Водночас правоохоронці підтвердили, що під час інциденту справді лунали антиукраїнські вигуки. Наразі поліція встановлює особи учасників нападу та з'ясовує всі обставини того, що сталося.

Раніше Новини.LIVE писали, що у польському місті Бидгощі двоє неповнолітніх українців стали жертвами агресії з боку дорослих. За даними Генерального консульства України в Гданську, причиною нападу стало те, що 14-річна дівчина та її 12-річний брат спілкувалися між собою українською мовою.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що у Польщі висунули звинувачення двом жінкам 35 і 36 років, які напали на українців. Вони ображали їх через національність. Нападниці, якими виявилися працівниці закладу харчування, повністю визнали свою провину та висловили каяття. За рішенням правоохоронців їх віддали під нагляд поліції із суворою забороною контактувати або наближатися до потерпілих.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що у польському Познані поліція затримала одну з жінок, яка влаштувала конфлікт із групою українців. Інцидент стався у ніч проти 13 серпня біля закладу в Старому місті. Особу другої учасниці також встановили.