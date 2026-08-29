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Главная Новости дня Антиукраинские лозунги и жестокая драка: в Познани напали на поляка

Антиукраинские лозунги и жестокая драка: в Познани напали на поляка

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29 августа 2026 02:20
В Познани после антиукраинских выкриков мужчины устроили драку
Драка между мужчинами. Иллюстративное фото: кадр из видео

В польском Познани четверо нетрезвых мужчин устроили конфликт на улице. По словам очевидца, они выкрикивали антиукраинские лозунги, запускали фейерверки и приставали к девушкам. Прохожего, который попытался вмешаться, повалили на землю и начали избивать ногами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на польские СМИ.

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Драка в Познани

Известно, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 августа. По словам очевидца, четверо мужчин были в нетрезвом состоянии, вели себя агрессивно и выкрикивали антиукраинские лозунги. Кроме того, они запускали фейерверки и приставали к девушкам. Один из мужчин, находившийся неподалеку, решил заступиться за них. После этого компания набросилась на него. Мужчину повалили на землю и начали избивать ногами.

Полиция уточнила, кого избили

Сначала появилась информация, что пострадавший был украинцем. Однако впоследствии польская полиция уточнила, что избитый мужчина является гражданином Польши. В то же время правоохранители подтвердили, что во время инцидента действительно раздавались антиукраинские выкрики. В настоящее время полиция устанавливает личности участников нападения и выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее Новини.LIVE писали, что в польском городе Быдгоще двое несовершеннолетних украинцев стали жертвами агрессии со стороны взрослых. По данным Генерального консульства Украины в Гданьске, причиной нападения стало то, что 14-летняя девушка и ее 12-летний брат общались между собой на украинском языке.

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Также Новини.LIVE сообщали, что в Польше предъявили обвинения двум женщинам 35 и 36 лет, напавшим на украинцев. Они оскорбляли их из-за национальности. Нападавшие, которыми оказались сотрудницы заведения общественного питания, полностью признали свою вину и выразили раскаяние. По решению правоохранительных органов их поместили под надзор полиции со строгим запретом контактировать или приближаться к потерпевшим.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в польском Познани полиция задержала одну из женщин, устроившую конфликт с группой украинцев. Инцидент произошел в ночь на 13 августа возле заведения в Старом городе. Личность второй участницы также установили.

Польша драка избиение инцидент новости Украины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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