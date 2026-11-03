Люди на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 4 листопада, в Україні очікується похолодання через надходження холодного повітря з північного заходу під впливом потужного антициклону. За прогнозом, на більшості території країни опадів не буде, проте на крайньому півдні можливі невеликі дощі, а в Карпатах — мокрий сніг.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Реклама

Погода від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 4 листопада від Укргідрометцентру

За даними синоптиків, погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску від антициклону з центром над Північним морем. Атмосферний тиск зростатиме, а північний вітер сприятиме зниженню температури, особливо вночі.

У більшості областей очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Лише на крайньому півдні країни можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі становитиме 0…+6 °C, на узбережжі морів — до +10 °C. Удень прогнозують +4…+9 °C, у південній частині країни — +7…+12 °C.

Читайте також:

У Карпатах пройде невеликий мокрий сніг, а температура вночі та вдень триматиметься близько 0 °C. Вітер північний, 7–12 м/с.

Погода від Meteoprog. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди на 4 листопада від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у північних і західних областях переважатиме хмарна погода без істотних опадів. Температура вночі становитиме −1…+4 °C, удень +4…+9 °C. На Закарпатті місцями потеплішає до +10 °C.

У центральних областях очікується переважно +5…+10 °C вночі та +8…+13 °C вдень. Подібні температурні показники прогнозують у Донецькій та Луганській областях.

На півдні країни, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму, місцями пройдуть дощі. Температура становитиме +5…+10 °C вночі та +8…+13 °C удень.

У Харківській області, за окремим прогнозом місцевого гідрометцентру, вночі можливі сніг і мокрий сніг, удень — мокрий сніг із дощем. Температура коливатиметься від −3 до +2 °C вночі та від 0 до +5 °C удень. Пориви вітру можуть сягати 15–22 м/с.

У Києві Meteoprog прогнозує хмарну погоду без істотних опадів. Уночі очікується 0…+3 °C, удень повітря прогріється до +5…+8 °C. У Київській області температура становитиме −1…+4 °C вночі та +4…+9 °C вдень.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що вже 4 листопада в Україну почне надходити холодне повітря. Ігор Кібальчич попередив про нічні заморозки до -3 °C. Наприкінці тижня похолодання супроводжуватиметься мокрим снігом і поривами вітру до 20 м/с.

Також Новини.LIVE повідомляв, що останній місяць осені завершиться прохолодною погодою. Упродовж 25–29 листопада прогнозують лише +2…+3 °C удень. Уночі температура коливатиметься від нуля до двох градусів морозу.