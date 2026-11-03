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Главная Новости дня Антициклон принесет похолодание: прогноз погоды на завтра

Антициклон принесет похолодание: прогноз погоды на завтра

Ua ru
3 ноября 2026 23:45
Погода в Украине 4 ноября: где ожидаются дожди и мокрый снег Новини.LIVE
Люди на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 4 ноября, в Украине ожидается похолодание из-за поступления холодного воздуха с северо-запада под влиянием мощного антициклона. По прогнозу, на большей части территории страны осадков не будет, однако на крайнем юге возможны небольшие дожди, а в Карпатах — мокрый снег.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Погода в Украине
Погода от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 4 ноября от Укргидрометцентра

По данным синоптиков, погоду будет определять область высокого атмосферного давления от антициклона с центром над Северным морем. Атмосферное давление будет расти, а северный ветер поспособствует снижению температуры, особенно ночью.

В большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Лишь на крайнем юге страны возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит 0…+6 °C, на побережье морей — до +10 °C. Днем прогнозируют +4…+9 °C, в южной части страны — +7…+12 °C.

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В Карпатах пройдет небольшой мокрый снег, а температура ночью и днем будет держаться около 0 °C. Ветер северный, 7–12 м/с.

Погода в Украине
Погода от Meteoprog. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды на 4 ноября от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в северных и западных областях будет преобладать облачная погода без существенных осадков. Температура ночью составит −1…+4 °C, днем +4…+9 °C. В Закарпатье местами потеплеет до +10 °C.

В центральных областях ожидается преимущественно +5…+10 °C ночью и +8…+13 °C днем. Аналогичные температурные показатели прогнозируют в Донецкой и Луганской областях.

На юге страны, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму, местами пройдут дожди. Температура составит +5…+10 °C ночью и +8…+13 °C днем.

В Харьковской области, согласно отдельному прогнозу местного гидрометцентра, ночью возможны снег и мокрый снег, днем — мокрый снег с дождем. Температура будет колебаться от −3 до +2 °C ночью и от 0 до +5 °C днем. Порывы ветра могут достигать 15–22 м/с.

В Киеве Meteoprog прогнозирует облачную погоду без существенных осадков. Ночью ожидается 0…+3 °C, днем воздух прогреется до +5…+8 °C. В Киевской области температура составит −1…+4 °C ночью и +4…+9 °C днем.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал, что уже 4 ноября в Украину начнет поступать холодный воздух. Игорь Кибальчич предупредил о ночных заморозках до -3 °C. В конце недели похолодание будет сопровождаться мокрым снегом и порывами ветра до 20 м/с.

Также Новини.LIVE сообщал, что последний месяц осени завершится прохладной погодой. В течение 25–29 ноября прогнозируют лишь +2…+3 °C днем. Ночью температура будет колебаться от нуля до двух градусов мороза.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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