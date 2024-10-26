Вибори у США — чим живе Пенсильванія, один із мінливих штатів у голосуванні

McDonald’s, який відвідав Трамп у Пенсильванії. Фото: Carson Swick/NY Post

Пенсильванія — великий промисловий американський штат. Він є одним із семи "мінливих" штатів, які завжди вирішують долю Америки на президентських виборах. Саме тут підписали Декларацію про Незалежність США, а штат став одним із 13-ти, які сформували державу. Важливо, що тут живе одна із найбільших українських громад — щонайменше 200 тисяч людей. Українська спільнота свого часу значно доклалася до розвитку штату.

Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук розповідає, чим живе Пенсильванія сьогодні.

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Що відомо про Пенсильванію

В далекому 1776 році у Пенсильванії було підписано декларацію про незалежність США. Філадельфію, найбільше місто штату та шосте за кількістю населення в країні, місцеві називають колискою демократії, адже тут також ухвалили Конституцію.

Для порівняння, територія штату становить пʼяту частину України. За даними перепису населення США, станом на 2020 рік у Пенсильванії проживало понад 13 мільйонів осіб, 75% з них — представники білої раси.

Нині за їхні голоси і змагаються кандидати у президенти.

З другої половини 20-го століття Пенсільванія сприймалася як потужний "сірий" або "хиткий" штат. Відтоді результати голосування у Пенсильванії є дуже важливими під час президентських перегонів у США. В історії Америки було лише три випадки, коли кандидати у президенти вигравали вибори без підтримки Пенсильванії. Йдеться про Франкліна Рузвельта, Гаррі Трумена та Річарда Ніксона.

Завод у Пенсильванії. Фото: Уляна Бойчук

Боротьба за Пенсильванію

У цьогорічних президентських перегонах запекла боротьба за Пенсивальнію почалася за місяць до дня голосування. Кандидат-республіканець Дональд Трамп здійснив повторний історичний, на думку його команди, візит до Батлеру, містечка на Заході штату. Там у липні 2024 року під час відкритого виборчого мітингу Трамп був поранений у праве вухо внаслідок стрілянини. Під час другої поїздки Трамп смажив картоплю в McDonald’s у Фістервілі, містечку в східній частині штату.

"Приїздив Трамп, готував картоплю. Візит був запланований на півгодини, а тривав 15 хвилин", — каже пані Наталя, українка, яка працює у McDonald’s, де побував кандидат у президенти. Жінка додає, що багатьох людей, які працюють там щоденно, саме в день візиту на зміні не було, а місце охороняється спецслужбами і досі, щоб вберегти працівників від неприємностей.

"Багато відвідувачів питають, де ті чоловіки, що готували картоплю, де та жінка, що допомагала Трампу? На жаль, їх тут немає. Вони працюють у інших McDonald’s цього власника франшизи. Те, що можу сказати — ми дуже гарно все вимили, там було дуже чисто, все як нове. Те, що не працювало, замінили, також додали свіжу картоплю та олію", — розповідає жінка.

Заклик голосувати за Трампа. Фото: Уляна Бойчук

За кілька днів до візиту Трампа у Фістервіль, цей район штату відвідала кандидатка у президенти США від демократичної партії Камала Гарріс. Вона спілкувалася із людьми, мала зустріч із волонтерами свого штабу, зверталась до виборців.

Видання New York Times підрахувало, що з вересня Гарріс провела щонайменше 11 зустрічей із виборцями в Пенсильванії, і планує ще.

А The New Yorker повідомляє, що у Пенсильванії демократи роблять ставку на представників білої раси робочого класу, бо достукатись до афро- та латиноамериканського чоловічого населення є непростою задачею. Видання зазначає, що цим верствам населення важко пояснити, чому потрібно голосувати за Камалу Гарріс.

Заклик голосувати за Гарріс. Фото: Уляна Бойчук

Українці у Пенсильванії

Близько 200 років тому до Пенсильванії прибули перші українці. На Пенсильванській землі були цілі села і поселення, які мали українські вулиці та лунала українська мова. Два століття тому був пік індустріального розвитку Сполучених Штатів, тому фактично українці розбудовували американську економіку регіону.

На сьогодні в Пенсильванії живе понад 200 тисяч представників діаспори, багато хто емігрував у США через війну. Українці відкривають маленькі локальні бізнеси у регіоні, розвивають індустрію краси, сфери ресторанного бізнесу та обслуговування. Під час останнього візиту президента України Володимира Зеленського до США, між штатом Пенсильванія та Запорізькою областю було підписано одну з важливих угод.

Елеватор. Фото: Уляна Бойчук

Пані Уляна Мазуркевич народилась у Чикаго в сім'ї українців. Нині жінка займається підприємництвом, але поміж тим, активно волонтерить та допомагає Україні. Каже, що на виборах підтримуватиме демократію.

"Я боюсь уявити і навіть не хочу про це говорити, але дуже легко перетворити країну в диктатуру. Трамп — є диктатором, він хоче бути диктатором і все контролювати. Ні, так не має бути. Ми маємо разом працювати, щоб зберегти країну. То ж я прошу, голосуйте за Україну і голосуйте за демократію", — каже жінка.

Ферма. Фото: Уляна Бойчук

Почесний консул України у Філадельфії Ірина Мазур наголошує, що перед тим, як йти голосувати, варто впевнитись, чи маєте ви на це право. Лише громадяни США мають право голосу на виборах.

"Голосування іноземців на виборах в кожному штаті кваліфікується як тяжкий злочин. Також існують дуже серйозні імміграційні наслідки таких дій, коли люди називають себе в усній чи письмовій формі громадянами Сполучених Штатів, якщо вони такими не є. Тобто людина, яка зареєстрована на вибори, і не має громадянства, або та, яка проголосувала, ризикує втратити всі права в країні, її можуть депортувати. Тому я закликаю всіх українців спочатку перевірити, чи мають вони право, юридичне право і, відповідно, статус громадянина Сполучених Штатів для того, щоб взяти участь у цих виборах. Якщо громадянство Сполучених Штатів відсутнє, тоді в жодному штаті голосувати не можна", – застерігає консул.

Електоральні настрої Пенсильванії

Пенсильванці ще розмірковують, кого вони підтримають на виборах.

"Я думаю, що Дональд Трамп став би катастрофою з багатьох причин, особливо для України. Трамп знову і знову заявляє про підтримку Володимира Путіна та його політики. Я думаю, що якщо його оберуть президентом, він просто кине Україну напризволяще і припинить допомогу та підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні", — каже Скот Вашбурн, мешканець містечка Фістервіль.

Інший житель штату наголошує, що підтримує Трампа, бо політика демократів має поганий вплив на економіку країни та загалом на ситуацію в світі.

"Ви можете побачити, що він зробив. Але ми вже пережили чотири роки правління Байдена, ви бачите економіку, ви бачите, що їхня політика приносить світові. А за чотири роки правління Трампа, начебто, ми жили непогано", — каже Джастін Левдовський.

Парковка у маленькому містечку. Фото: Уляна Бойчук

Місцевий студент Патрік розповідає, що часто бачить Трампа у подкастах та новинах. Каже, що не знає чому, але не довіряє нинішній владі і підтримує кандидата-республіканця.

"Очевидно, те, що зусилля демократів щодо закінчення війни неефективні, вони не працюють. І про це говорить Трамп. Потрібні переговори, потрібно посадити сторони за стіл переговорів. Незалежно від того, що хтось думає про Путіна чи Зеленського, потрібно посадити їх обох за один стіл. Гарріс і Байден чітко показали, що вони навіть не хочуть говорити з Путіним, що є просто безглуздим кроком. Тому для мене цілком очевидно, що Трамп гарний варіант" — додає Патрік.

Американське село. Фото: Уляна Бойчук

Американець з українським корінням Руді Каперосо впевнений, що після перемоги Трампа агресія Росії не зупиниться на Україні.

"У будь-якому випадку, думка про те, що Путін просто буде задоволений Україною, абсурдна. Нас чекає третя світова війна, чи не так? Я маю на увазі, що буде з Естонією? Що буде з Латвією? Що буде з Литвою? Усі ці країни не будуть самостійними утвореннями. Це буде коаліція Путіна і наближених. Україна буде запакована в подарунок, зверху прикріплять великий червоний бант, і передадуть. На цьому все закінчиться" – каже він.

Продаж техніки. Фото: Уляна Бойчук

Підприємець Девід Томас прямо не відповів на питання, кого підтримує на виборах, але зазначив, що вірить в політику, яка має відображати інтереси електорату на всіх рівнях.

"Я вважаю, що політика має бути про людей. Коли мене питають, республіканець я чи демократ, я завжди відповідав: я гуманократ. І я вірю в політику, яка має відображати інтереси електорату на всіх рівнях. Вона має бути неупередженою до будь-якої верстви населення, вона повинна бути неупередженою до тих, хто найменше здатний піклуватися про себе", — додав Томас.

Ферма у американському селі. Фото: Уляна Бойчук

Нагадаємо, у Пенсильванії розпочалося голосування на президентських виборах у США. Воно триватиме декілька днів, аби кожен громадянин мав змогу проголосувати.

Раніше працівниця ресторану McDonald's у Пенсільванії Наталія розповіла про незвичний візит кандидата у президенти США Дональда Трампа.