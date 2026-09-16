Магнітні бурі 16 вересня: прогноз сонячної активності на сьогодні

Головна біль у людини. Фото ілюстративне: diamed-ex.com.ua

У вівторок, 16 вересня, магнітосфера Землі залишатиметься збудженою, однак сильних магнітних бур синоптики не прогнозують. Водночас геомагнітне поле протягом дня може бути нестабільним, а місцями досягати рівня слабкого шторму.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур з 16 до 19 вересня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Магнітна активність 16 вересня

За прогнозом фахівців, сонячна активність залишається низькою. Протягом останньої доби на Сонці зафіксували лише один слабкий спалах класу B, який практично не впливає на геомагнітну ситуацію на Землі.

Протягом дня магнітосфера залишатиметься нестабільною або досягатиме рівня слабкого геомагнітного шторму.

Ймовірність основних космічних явищ на 16 вересня:

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малого геомагнітного шторму — 5%;

великого геомагнітного шторму — 1%;

спалаху М-класу — 10%;

спалаху Х-класу — 1%.

Також на Сонці наразі спостерігаються шість активних сонячних плям.

Навіть за відсутності сильних магнітних бур частина метеочутливих людей може відчувати погіршення самопочуття. Геомагнітні коливання іноді супроводжуються головним болем, швидкою втомлюваністю, перепадами артеріального тиску та порушенням сну. У такі дні зростає ризик інфарктів та інсультів.

У ці дні рекомендують більше відпочивати, підтримувати водний баланс, уникати надмірних фізичних навантажень та стресу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про прогноз магнітних бур на вересень. Протягом місяця очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності різної інтенсивності. Найбільш несприятливими можуть стати окремі дні в середині та наприкінці вересня.

Також Новини.LIVE писав про ймовірне затяжне бабине літо в Україні. Середня температура у вересні може перевищити кліматичну норму на 1,5–2 °C, а тривалі періоди тепла чергуватимуться з короткими похолоданнями. Тепла погода може зберігатися до кінця місяця і навіть на початку жовтня.