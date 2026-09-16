Магнитные бури 16 сентября: прогноз солнечной активности на сегодня

Головная боль у человека. Иллюстративное фото: diamed-ex.com.ua

Во вторник, 16 сентября, магнитосфера Земли останется возбужденной, однако сильных магнитных бурь синоптики не прогнозируют. В то же время геомагнитное поле в течение дня может быть нестабильным, а местами достигать уровня слабого шторма.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь с 16 по 19 сентября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Магнитная активность 16 сентября

По прогнозу специалистов, солнечная активность остается низкой. В течение последних суток на Солнце зафиксировали только одну слабую вспышку класса B, которая практически не влияет на геомагнитную ситуацию на Земле.

В течение дня магнитосфера останется нестабильной или будет достигать уровня слабого геомагнитного шторма.

Вероятность основных космических явлений на 16 сентября:

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малого геомагнитного шторма — 5%;

большого геомагнитного шторма — 1%;

вспышки М-класса — 10%;

вспышки Х-класса — 1%.

Также на Солнце сейчас наблюдаются шесть активных солнечных пятен.

Даже при отсутствии сильных магнитных бурь часть метеочувствительных людей может ощущать ухудшение самочувствия. Геомагнитные колебания иногда сопровождаются головной болью, быстрой утомляемостью, перепадами артериального давления и нарушением сна. В такие дни возрастает риск инфарктов и инсультов.

В эти дни рекомендуют больше отдыхать, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных физических нагрузок и стресса.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о прогнозе магнитных бурь на сентябрь. В течение месяца ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности различной интенсивности. Наиболее неблагоприятными могут стать отдельные дни в середине и конце сентября.

Также Новини.LIVE писал о вероятном затяжном бабьем лете в Украине. Средняя температура в сентябре может превысить климатическую норму на 1,5–2 °C, а длительные периоды тепла будут чередоваться с кратковременными похолоданиями. Теплая погода может сохраняться до конца месяца и даже в начале октября.