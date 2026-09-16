Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Активность вспышек низкая: прогноз магнитных бурь на сегодня

Активность вспышек низкая: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
16 сентября 2026 08:33
Магнитные бури 16 сентября: прогноз солнечной активности на сегодня
Головная боль у человека. Иллюстративное фото: diamed-ex.com.ua

Во вторник, 16 сентября, магнитосфера Земли останется возбужденной, однако сильных магнитных бурь синоптики не прогнозируют. В то же время геомагнитное поле в течение дня может быть нестабильным, а местами достигать уровня слабого шторма.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Реклама
Магнитные бури
Прогноз магнитных бурь с 16 по 19 сентября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Магнитная активность 16 сентября

По прогнозу специалистов, солнечная активность остается низкой. В течение последних суток на Солнце зафиксировали только одну слабую вспышку класса B, которая практически не влияет на геомагнитную ситуацию на Земле.

В течение дня магнитосфера останется нестабильной или будет достигать уровня слабого геомагнитного шторма.

Вероятность основных космических явлений на 16 сентября:

Читайте также:
  • малого геомагнитного шторма — 5%;
  • большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вспышки М-класса — 10%;
  • вспышки Х-класса — 1%.

Также на Солнце сейчас наблюдаются шесть активных солнечных пятен.

Даже при отсутствии сильных магнитных бурь часть метеочувствительных людей может ощущать ухудшение самочувствия. Геомагнитные колебания иногда сопровождаются головной болью, быстрой утомляемостью, перепадами артериального давления и нарушением сна. В такие дни возрастает риск инфарктов и инсультов.

В эти дни рекомендуют больше отдыхать, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных физических нагрузок и стресса.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о прогнозе магнитных бурь на сентябрь. В течение месяца ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности различной интенсивности. Наиболее неблагоприятными могут стать отдельные дни в середине и конце сентября.

Также Новини.LIVE писал о вероятном затяжном бабьем лете в Украине. Средняя температура в сентябре может превысить климатическую норму на 1,5–2 °C, а длительные периоды тепла будут чередоваться с кратковременными похолоданиями. Теплая погода может сохраняться до конца месяца и даже в начале октября.

Солнце самочувствие здоровье магнитные бури метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации