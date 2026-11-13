Водій комбайна. Фото: УНІАН

Український агросектор зіткнувся з наймасштабнішою кризою у своїй історії. Через блоковані порти внутрішні ціни на продукцію обвалилися вдвічі. Аграріям критично не вистачає 200 мільярдів гривень для проведення польових робіт.

Про це повідомив очільник УСПП Анатолій Кінах в ефірі Вечір.LIVE.

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Українські аграрії у глибокій кризі через заблоковані порти

Українська аграрна галузь переживає найважчі часи за весь період своєї діяльності. Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах під час виступу в ефірі програми Вечір.LIVE констатував кризу агропромислового комплексу. Головною причиною цього експерт називає проблеми з морським експортом та відсутність своєчасної реакції держави.

"З 22 липня заблоковані порти і до сьогоднішнього дня ми не маємо комплексних рішень і там наростає величезна криза, якої по суті не було за всю історію українського агропромислового комплексу", — наголосив очільник УСПП.

Неможливість повноцінно вивозити продукцію за кордон боляче вдарила по внутрішньому ринку. Вартість аграрної продукції всередині країни знизилася на 50%. Паралельно з цим сільгоспвиробники зіткнулися з тотальним дефіцитом фінансування, яке необхідне для підтримки безперервного циклу робіт.

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"Внутрішні ціни впали вдвічі, обігових коштів немає. Осінній комплекс робіт вимагає мінімум 200 мільярдів гривень обігових коштів, вже скоро і весняні, і відповіді на величезну кількість питань немає", — повідомив він.

Хто постраждає від браку коштів

Найважче поточну ситуацію переносять невеликі виробники, які не мають масштабної фінансової подушки безпеки. Під загрозою повної зупинки опинився той сегмент, який традиційно забезпечує життєдіяльність сіл по всій країні.

"А за цим, ви знаєте, в першу чергу малі й середні підприємства, фермерські господарства, на яких і тримається наше село сьогодні. За цим долі сотні тисяч пайовиків", — зазначив президент УСПП.

Аби запобігти остаточному колапсу галузі, представники промисловців спільно з фаховим середовищем розробили план дій. Тепер ініціатори планують жорстко комунікувати з владою для впровадження цих антикризових заходів.

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська не припиняли бити по портах, енергооб'єктах та транспортних шляхах на півдні України, чим намагалися ускладнити перевезення, життя цивільних і роботу підприємств. У відповідь Україна перебудовувала логістичні маршрути, але це все ще не владнало ситуацію.

Водночас Київ заявив про готогвнісрть до переговорів із Євросоюзом щодо інтеграції українського агросектору. У владі підкреслювали, що вітчизняне сільське господарство не варто сприймати лише як загрозу для європейського ринку, бо воно відкриває для ЄС і нові можливості.

При цьому, окрім атак, в Україні є гостра проблема з безпекою роботи в полі. Нині досі потребують розмінування близько 470 тисяч гектарів ріллі. Поки держава тільки запускала програми підтримки, аграрії на звільнених територіях часто на власний ризик очищували угіддя від вибухівки та засівали їх, хоча жодних компенсацій за ці роботи не отримували.