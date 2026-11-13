Водитель комбайна. Фото: УНИАН

Украинский агросектор столкнулся с самым масштабным кризисом в своей истории. Из-за блокированных портов внутренние цены на продукцию обвалились вдвое. Аграриям критически не хватает 200 миллиардов гривен для проведения полевых работ.

Об этом сообщил глава УСПП Анатолий Кинах в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Украинские аграрии в глубоком кризисе из-за заблокированных портов

Украинская аграрная отрасль переживает самые тяжелые времена за весь период своей деятельности. Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах во время выступления в эфире программы «Вечер.LIVE» констатировал кризис агропромышленного комплекса. Главной причиной этого эксперт называет проблемы с морским экспортом и отсутствие своевременной реакции государства.

"С 22 июля порты заблокированы, и по сей день у нас нет комплексных решений, а там нарастает огромный кризис, которого по сути не было за всю историю украинского агропромышленного комплекса", — подчеркнул глава УСПП.

Невозможность полноценно вывозить продукцию за границу больно ударила по внутреннему рынку. Стоимость аграрной продукции внутри страны снизилась на 50%. Параллельно с этим сельхозпроизводители столкнулись с тотальным дефицитом финансирования, необходимого для поддержания непрерывного цикла работ.

Читайте также:

Кинах охарактеризовал масштабы проблемы с деньгами.

"Внутренние цены упали вдвое, оборотных средств нет. Осенний комплекс работ требует минимум 200 миллиардов гривен оборотных средств, уже скоро и весенние, и ответов на огромное количество вопросов нет", — сообщил он.

Кто пострадает от нехватки средств

Труднее всего текущую ситуацию переносят небольшие производители, не имеющие значительной финансовой подушки безопасности. Под угрозой полной остановки оказался тот сегмент, который традиционно обеспечивает жизнедеятельность сел по всей стране.

"А за этим, как вы знаете, в первую очередь стоят малые и средние предприятия, фермерские хозяйства, на которых сегодня держится наше село. За этим — судьбы сотен тысяч пайщиков", — отметил президент УСПП.

Чтобы предотвратить окончательный коллапс отрасли, представители промышленников совместно с экспертным сообществом разработали план действий. Теперь инициаторы планируют вести жесткий диалог с властями для внедрения этих антикризисных мер.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска не прекращали наносить удары по портам, энергообъектам и транспортным путям на юге Украины, чем пытались затруднить перевозки, жизнь гражданского населения и работу предприятий. В ответ Украина перестраивала логистические маршруты, но это пока не урегулировало ситуацию.

В то же время Киев заявил о готовности к переговорам с Евросоюзом по вопросам интеграции украинского агросектора. Власти подчеркивали, что отечественное сельское хозяйство не следует воспринимать исключительно как угрозу для европейского рынка, поскольку оно открывает для ЕС и новые возможности.

При этом, помимо атак, в Украине существует острая проблема с безопасностью работы в поле. На сегодняшний день около 470 тысяч гектаров пашни по-прежнему нуждаются в разминировании. Пока государство только запускало программы поддержки, аграрии на освобожденных территориях часто на свой страх и риск очищали угодья от взрывчатки и засевали их, хотя никаких компенсаций за эти работы не получали.