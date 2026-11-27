Чоловіки доять корів на молочному підприємстві. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

На одного фахівця в українському сільському господарстві нині припадає до 15–20 вільних робочих місць, тоді як загальний дефіцит кадрів уже перевищив 35%. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, чому гроші не замінять людей у полі та як працює бронювання до 20 грудня.

Про це Денис Марчук розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Уряд подовжив бронь до 20 грудня та зберіг квоти критичним підприємством

Кабінет міністрів дозволив агропідприємствам до 20 грудня переоформити відстрочки для працівників, чиє бронювання зависло під час жовтневого перегляду правил.

За його словами, Кабмін, прем'єр-міністр України та пан Корецький дослухалися до звернення аграріїв і не стали змінювати базові критерії для галузі. Завдяки цьому сільгоспвиробники й далі мають право бронювати до 50% військовозобов'язаних співробітників.

Водночас бізнес розраховує на довгострокову стабільність замість коротких перехідних рішень.

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"Тому і надалі ми хотіли б бачити прозорі виважені рішення, які допомагають бізнесу планувати не місяць-два, а хоча б на рік свої роботи і розуміти, що ти на цих людей можеш розраховувати", — наголосив Марчук.

Та питання бронювання стоїть перед виробниками так гостро через критичний брак людей. Загалом в українському агросекторі зараз не вистачає понад 35% персоналу, і найсильніше це б'є по господарствах під час посівної та збору врожаю, коли в полі потрібні додаткові руки.

"Але якщо дивитися в цілому, то на сьогодні брак кадрів – це більше 35% в секторі. Тобто одна людина може спокійно найти місце десь на 15-20 підприємствах, де його з радістю приймають, тому що вакантних місць, особливо в сезон, їх дуже багато", — зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Денис Марчук пояснив, що навіть за наявності вільних коштів агрокомпанії не можуть закрити всі процеси без кваліфікованих робітників, особливо коли йдеться про польові роботи.

"Насправді, дійсно, ми багато говоримо про фінанси, про роботу, чи можна було б за рахунок коштів щось робити, але без людей, навіть коли є фінанси, цього робити не можна було б, особливо в польових умовах, коли потрібно сіятися або збирати", — підкреслив він.

Новини.LIVE повідомляли українське сільське господарство переживає наймасштабнішу кризу за всю історію, адже через блокування портів внутрішні ціни обвалилися вдвічі, а на польові роботи фермерам бракує 200 мільярдів гривень.

Особливо складною залишається ситуація у прифронтових областях. Наприклад, на Харківщині попри обстріли зібрали 2,4 мільйона тонн зернових і зернобобових, однак через ускладнений експорт урожай дешевшає, а його тривале зберігання створює для господарств додаткові ризики.

Водночас аграрії змушені розв'язувати проблеми із замінованими полями та новими правилами бронювання. На державну програму розмінування сільгоспземель виділили близько 3 мільярдів гривень, чого не вистачить на очищення всіх забруднених ділянок, оскільки роботи коштують від тисячі доларів за гектар.

Проте фермери можуть повернути до 100% витрат, якщо виконають умови програми. Крім того, Мінагрополітики оновило критерії критичності, тож для збереження кадрів аграріям, лісівникам і рибним господарствам тепер доведеться відповідати жорстким вимогам щодо площі угідь, кількості працівників та обсягів виробництва.