Мужчины доят коров на молочном предприятии. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

На одного специалиста в украинском сельском хозяйстве в настоящее время приходится до 15–20 вакансий, тогда как общий дефицит кадров уже превысил 35 %. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, почему деньги не заменят людей в поле и как работает система бронирования до 20 декабря.

Об этом Денис Марчук рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Правительство продлило бронь до 20 декабря и сохранило квоты для критически важных предприятий

Кабинет министров разрешил агропредприятиям до 20 декабря переоформить отсрочки для работников, чья бронь зависла во время октябрьского пересмотра правил.

По его словам, Кабмин, премьер-министр Украины и господин Корецкий прислушались к обращению аграриев и не стали менять базовые критерии для отрасли. Благодаря этому сельхозпроизводители по-прежнему имеют право бронировать до 50% военнообязанных сотрудников.

В то же время бизнес рассчитывает на долгосрочную стабильность вместо краткосрочных переходных решений.

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"Поэтому и в дальнейшем мы хотели бы видеть прозрачные, взвешенные решения, которые помогают бизнесу планировать свою работу не на месяц-два, а хотя бы на год и понимать, что на этих людей можно рассчитывать", — подчеркнул Марчук.

Но вопрос о бронировании стоит перед производителями так остро из-за критической нехватки рабочей силы. В целом в украинском агросекторе сейчас не хватает более 35% персонала, и сильнее всего это сказывается на хозяйствах во время посевной и сбора урожая, когда в поле нужны дополнительные руки.

"Но если смотреть в целом, то на сегодняшний день нехватка кадров составляет более 35 % в секторе. То есть один человек может спокойно найти работу где-то на 15–20 предприятиях, где его с радостью примут, потому что вакансий, особенно в сезон, очень много", — отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Денис Марчук пояснил, что даже при наличии свободных средств агрокомпании не могут обеспечить все процессы без квалифицированных рабочих, особенно когда речь идет о полевых работах.

"На самом деле, действительно, мы много говорим о финансах, о работе, о том, можно ли было бы за счет средств что-то делать, но без людей, даже когда есть финансы, этого делать было бы невозможно, особенно в полевых условиях, когда нужно сеять или убирать урожай", — подчеркнул он.

Новини.LIVE сообщали, что украинское сельское хозяйство переживает самый масштабный кризис за всю историю, ведь из-за блокировки портов внутренние цены обвалились вдвое, а на полевые работы фермерам не хватает 200 миллиардов гривен.

Особенно сложной остается ситуация в прифронтовых областях. Например, в Харьковской области, несмотря на обстрелы, собрали 2,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, однако из-за затрудненного экспорта урожай дешевеет, а его длительное хранение создает для хозяйств дополнительные риски.

В то же время аграрии вынуждены решать проблемы с заминированными полями и новыми правилами бронирования. На государственную программу разминирования сельхозугодий выделили около 3 миллиардов гривен, чего не хватит на очистку всех загрязненных участков, поскольку работы обходятся от тысячи долларов за гектар.

Однако фермеры могут вернуть до 100% затрат, если выполнят условия программы. Кроме того, Минагрополитики обновило критерии критичности, поэтому для сохранения кадров аграриям, лесоводам и рыбным хозяйствам теперь придется соответствовать жестким требованиям относительно площади угодий, количества работников и объемов производства.