На Сумщині судили агента ФСБ — зрадник збирав дані про захисників України

Затриманий обвинувачений у шпигунстві на користь РФ. Фото: СБУ

На Сумщині суд призначив серйозний вирок агенту ФСБ, який намагався влаштуватися на роботу до обласної військової адміністрації для ведення підривної діяльності. СБУ затримала мешканця Сум, коли він готувався до проникнення в держустанову.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Сумській області.

Деталі справи

Слідство встановило, що у разі успішного працевлаштування, він мав збирати й передавати ФСБ секретну інформацію про систему захисту прикордонного регіону.

Перед спробою проникнення в ОВА, ФСБ "протестувала" агента на зборі розвідувальних даних.

"На початку ФСБ "протестувала" його на збиранні даних про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території області. Також він накопичував для окупантів персональні "досьє" на місцевих правоохоронців та їхні сім’ї. Надалі ворог планував використовувати таку інформацію для вербування та інформдиверсій", — йдеться у матеріалах справи.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили російський паспорт, а також смартфони, які він використовував для контактів зі своїми кураторами з РФ.

Вирок суду

На підставі матеріалів контррозвідки та слідчих Служби безпеки, суд визнав агента винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

