Агент ФСБ отримав вирок за спробу проникнути в Сумську ОВА

Агент ФСБ отримав вирок за спробу проникнути в Сумську ОВА

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 01:03
Оновлено: 22:53
На Сумщині судили агента ФСБ — зрадник збирав дані про захисників України
Затриманий обвинувачений у шпигунстві на користь РФ. Фото: СБУ

На Сумщині суд призначив серйозний вирок агенту ФСБ, який намагався влаштуватися на роботу до обласної військової адміністрації для ведення підривної діяльності. СБУ затримала мешканця Сум, коли він готувався до проникнення в держустанову.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Сумській області.

Читайте також:

Деталі справи

Слідство встановило, що у разі успішного працевлаштування, він мав збирати й передавати ФСБ секретну інформацію про систему захисту прикордонного регіону.

Перед спробою проникнення в ОВА, ФСБ "протестувала" агента на зборі розвідувальних даних.

"На початку ФСБ "протестувала" його на збиранні даних про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території області. Також він накопичував для окупантів персональні "досьє" на місцевих правоохоронців та їхні сім’ї. Надалі ворог планував використовувати таку інформацію для вербування та інформдиверсій", — йдеться у матеріалах справи.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили російський паспорт, а також смартфони, які він використовував для контактів зі своїми кураторами з РФ.

Вирок суду

На підставі матеріалів контррозвідки та слідчих Служби безпеки, суд визнав агента винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд виніс вирок чоловіку, який обрався до "обласної думи" на тимчасово окупованій території на Херсонщині.

А також жорстке покарання отримали російські окупанти, які пограбували будинок українця.

суд Суми Сумська область держзрада судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
