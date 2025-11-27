На Сумщине судили агента ФСБ — предатель собирал данные о защитниках Украины

Задержан обвиняемый в шпионаже в пользу РФ. Фото: СБУ

На Сумщине суд назначил серьезный приговор агенту ФСБ, который пытался устроиться на работу в областную военную администрацию для ведения подрывной деятельности. СБУ задержала жителя Сум, когда он готовился к проникновению в госучреждение.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Сумской области.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Следствие установило, что в случае успешного трудоустройства, он должен был собирать и передавать ФСБ секретную информацию о системе защиты пограничного региона.

Перед попыткой проникновения в ОВА, ФСБ "протестировала" агента на сборе разведывательных данных.

"В начале ФСБ "протестировала" его на сборе данных о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории области. Также он накапливал для оккупантов персональные "досье" на местных правоохранителей и их семьи. В дальнейшем враг планировал использовать такую информацию для вербовки и информдиверсий", — говорится в материалах дела.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили российский паспорт, а также смартфоны, которые он использовал для контактов со своими кураторами из РФ.

Приговор суда

На основании материалов контрразведки и следователей Службы безопасности, суд признал агента виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, суд вынес приговор мужчине, который избрался в "областную думу" на временно оккупированной территории на Херсонщине.

А также жесткое наказание получили российские оккупанты, которые ограбили дом украинца.