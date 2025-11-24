Відео
Головна Новини дня Окупанти пограбували будинок українця — що вирішив суд

Окупанти пограбували будинок українця — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 05:30
Оновлено: 05:46
Суд заочно позбавив волі двох росіян, які пограбували будинок українця на Херсонщині
Російські військовослужбовці. Фото ілюстративне: censor.net

У Херсонській області заочно засудили двох військових РФ, які розграбували будинок жителя Білозерки. За скоєне суд призначив окупантам жорстке покарання.

Про це сказано на сайті поліції Херсонської області.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у квітні 2022 року п’ятеро російських військових незаконно увірвалися на подвір’я 65-річного мешканця та самовільно оселилися в його будинку, користуючись усім майном як власним. Уже в червні того ж року окупанти розграбували оселю.

Вони вивезли в невідомому напрямку три телевізори, дві газові плити, два холодильники, морозильну камеру, два електрообігрівачі, генератор, пляшки з дорогим алкоголем, а також усе наявне господарське та будівельне приладдя. Загальна сума збитків, яких завдали жителю Білозерки, перевищує 250 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особи двох російських військовослужбовців, причетних до мародерства. Ними виявилися бійці 10-ї окремої бригади спецпризначення ЗС РФ — 58-річний уродженець Свердловської області та 45-річний мешканець Республіки Адигея.

Рішення суду

Під час досудового слідства правоохоронці за процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури зібрали достатнім доказів щодо обох фігурантів та передали обвинувальний акт до суду. Нині розгляд справи про воєнний злочин завершено: обох російських військовослужбовців визнано винними та заочно призначено покарання — 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що СБУ затримала харківського айтівця, який передавав РФ дані про переміщення ЗСУ. Це вже друга до нього підозра у співпраці з ворогом.

Також ми інформували, що суд у Херсонській області заочно позбавив волі чоловіка, який обрався до окупаційної "обласної думи".

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
