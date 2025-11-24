Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оккупанты ограбили дом украинца — что решил суд

Оккупанты ограбили дом украинца — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 05:30
обновлено: 05:46
Суд заочно лишил свободы двух россиян, которые ограбили дом украинца на Херсонщине
Российские военнослужащие. Фото иллюстративное: censor.net

В Херсонской области заочно осудили двух военных РФ, которые разграбили дом жителя Белозерки. За содеянное суд назначил оккупантам жесткое наказание.

Об этом сказано на сайте полиции Херсонской области. 

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года пятеро российских военных незаконно ворвались во двор 65-летнего жителя и самовольно поселились в его доме, пользуясь всем имуществом как собственным. Уже в июне того же года оккупанты разграбили дом.

Они вывезли в неизвестном направлении три телевизора, две газовые плиты, два холодильника, морозильную камеру, два электрообогревателя, генератор, бутылки с дорогим алкоголем, а также все имеющиеся хозяйственные и строительные принадлежности. Общая сумма ущерба, который нанесли жителю Белозерки, превышает 250 тысяч гривен.

Правоохранители установили личности двух российских военнослужащих, причастных к мародерству. Ими оказались бойцы 10-й отдельной бригады спецназначения ВС РФ — 58-летний уроженец Свердловской области и 45-летний житель Республики Адыгея.

Решение суда

Во время досудебного следствия правоохранители под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры собрали достаточным доказательств в отношении обоих фигурантов и передали обвинительный акт в суд. Сейчас рассмотрение дела о военном преступлении завершено: оба российских военнослужащих признаны виновными и заочно назначено наказание - 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что СБУ задержала харьковского айтишника, который передавал РФ данные о перемещении ВСУ. Это уже второе к нему подозрение в сотрудничестве с врагом.

Также мы информировали, что суд в Херсонской области заочно лишил свободы мужчину, который избрался в оккупационную "областную думу".

суд кража ограбление оккупанты война в Украине судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации