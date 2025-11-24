Суд заочно лишил свободы двух россиян, которые ограбили дом украинца на Херсонщине

Оккупанты ограбили дом украинца — что решил суд
В Херсонской области заочно осудили двух военных РФ, которые разграбили дом жителя Белозерки. За содеянное суд назначил оккупантам жесткое наказание.
Об этом сказано на сайте полиции Херсонской области.
Детали дела
Согласно материалам дела, в апреле 2022 года пятеро российских военных незаконно ворвались во двор 65-летнего жителя и самовольно поселились в его доме, пользуясь всем имуществом как собственным. Уже в июне того же года оккупанты разграбили дом.
Они вывезли в неизвестном направлении три телевизора, две газовые плиты, два холодильника, морозильную камеру, два электрообогревателя, генератор, бутылки с дорогим алкоголем, а также все имеющиеся хозяйственные и строительные принадлежности. Общая сумма ущерба, который нанесли жителю Белозерки, превышает 250 тысяч гривен.
Правоохранители установили личности двух российских военнослужащих, причастных к мародерству. Ими оказались бойцы 10-й отдельной бригады спецназначения ВС РФ — 58-летний уроженец Свердловской области и 45-летний житель Республики Адыгея.
Решение суда
Во время досудебного следствия правоохранители под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры собрали достаточным доказательств в отношении обоих фигурантов и передали обвинительный акт в суд. Сейчас рассмотрение дела о военном преступлении завершено: оба российских военнослужащих признаны виновными и заочно назначено наказание - 12 лет лишения свободы.
