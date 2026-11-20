Рівненська атомна електростанція. Фото: РАЕС

Через чергову масовану атаку Росії вночі та вранці 20 листопада українські атомні електростанції вимушено зменшили обсяги виробництва електрики. Під обстріл потрапили електростанції, а також підстанції систем передачі й розподілу електроенергії. Наразі в Україні будуть діяти як екстрені, так і планові графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на брифінг першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова.

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Де немає світла після ударів та як діють графіки

Станом на ранок 20 листопада безпосередньо через ворожі влучання без електрики залишилася частина споживачів у столиці та ще десяти регіонах. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Одеську, Харківську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області.

Загалом по Україні в більшості областей продовжують діяти погодинні відключення світла для населення, а для промислових підприємств запроваджені обмеження потужності.

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу зауважив, що через безперервні російські обстріли ситуація зі світлом може змінюватися дуже швидко, тому варто регулярно перевіряти оновлення від своїх обленерго.

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Внаслідок обстрілу дістали поранення енергетики

Під час атаки на Харківщині постраждали двоє енергетиків. Поранених чоловіків доправили до лікарні, де медики надають їм усю необхідну допомогу.

На всіх інших пошкоджених об'єктах, де дозволяє безпекова обстановка, аварійні бригади вже взялися за відновлення мереж. Проте, як зазначив Артем Некрасов, роботу ускладнює те, що росіяни знову і знову б'ють по вже відремонтованих об'єктах, а тривалі повітряні тривоги змушують фахівців переривати ремонти.

Новини.LIVE інформували про те, що окрім енергетики, під час обстрілу постраждали й об'єкти Укрзалізниці. Ремонтні бригади одразу почали відновлювати колії та інфраструктуру, щоб якнайшвидше повернути рух поїздів до звичного графіка. Низка маршрутів попередила про затримки.

Загалом Росія застосувала для цієї атаки одразу кілька типів озброєння. Повітряні сили зафіксували 84 крилаті ракети Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К", запущені з Вологодської області РФ та акваторії Чорного моря, а також балістичні "Іскандер-М", С-400 і протикорабельні "Циркони", які летіли з Ростовської, Брянської та Курської областей.