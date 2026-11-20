Ровенская атомная электростанция. Фото: РАЭС

Из-за очередной массированной атаки России ночью и утром 20 ноября украинские атомные электростанции были вынуждены сократить объемы производства электроэнергии. Под обстрел попали электростанции, а также подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В настоящее время в Украине будут действовать как экстренные, так и плановые графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на брифинг первого заместителя министра энергетики Украины Артема Некрасова.

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Где нет света после ударов и как действуют графики

По состоянию на утро 20 ноября непосредственно из-за вражеских попаданий без электричества осталась часть потребителей в столице и ещё десяти регионах. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях .

В целом по Украине в большинстве областей продолжают действовать почасовые отключения света для населения, а для промышленных предприятий введены ограничения мощности.

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга отметил, что из-за непрекращающихся российских обстрелов ситуация с электроснабжением может меняться очень быстро, поэтому стоит регулярно проверять обновления от своих облэнерго.

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Во время атаки в Харьковской области пострадали двое энергетиков. Раненых мужчин доставили в больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

На всех остальных поврежденных объектах, где позволяет обстановка с безопасностью, аварийные бригады уже приступили к восстановлению сетей. Однако, как отметил Артем Некрасов, работу затрудняет то, что россияне снова и снова наносят удары по уже отремонтированным объектам, а длительные воздушные тревоги вынуждают специалистов прерывать ремонтные работы.

Новини.LIVE сообщали о том, что помимо энергетики, во время обстрела пострадали и объекты "Укрзализныци". Ремонтные бригады сразу же приступили к восстановлению путей и инфраструктуры, чтобы как можно быстрее вернуть движение поездов к привычному графику. Ряд маршрутов предупредил о задержках.

В целом Россия применила для этой атаки сразу несколько типов вооружения. Военно-воздушные силы зафиксировали 84 крылатые ракеты Х-101, "Калибр" и «Искандер-К», запущенные из Вологодской области РФ и акватории Чёрного моря, а также баллистические ракеты «Искандер-М», С-400 и противокорабельные «Цирконы», которые летели из Ростовской, Брянской и Курской областей.