День народження Богдана Ступки: як легендарний актор став міністром культури України

Богдан Ступка на сцені. Фото: УНІАН

У четвер, 27 серпня, виповнилося б 85 років від дня народження Богдана Ступки — одного з найвідоміших українських акторів театру та кіно. За свою кар’єру він зіграв понад 100 кіноролей, створив десятки яскравих сценічних образів і багато років очолював Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Ступка також встиг попрацювати міністром культури України, очолював кінофестивалі та став одним із найвпізнаваніших представників української культури за кордоном.

Новини.LIVE розповідають про життєвий і творчий шлях легендарного актора, його найвідоміші ролі та роботу на посаді міністра культури України.

Реклама

Дитинство та перше знайомство зі сценою

Богдан Сильвестрович Ступка народився 27 серпня 1941 року в Куликові на Львівщині. На той час населений пункт перебував під німецькою окупацією. У 1948 році родина переїхала до Львова, де й минули дитячі та юнацькі роки майбутнього актора.

Любов до театру Богдан Ступка перейняв від родини. Його батько Сильвестр Ступка співав у хорі Львівського оперного театру, мамин брат був його солістом, а тітка працювала головним концертмейстером.

Втім, перше бажання вийти на сцену Ступка пов’язував не з театральними виставами, а зі шкільним новорічним концертом. У 10 років він зіграв Діда Мороза і, за власними спогадами, саме тоді йому сподобалося перевтілюватися в інші образи.

Читайте також:

У 14 років Ступка вперше з’явився на професійній сцені — взяв участь у масовці вистави "Дні Турбіних" у театрі, де працював його батько.

Професійний шлях Богдана Ступки

Після школи Ступка спочатку не планував ставати актором. Він хотів вступити на хімічний факультет Львівського університету, однак не склав вступні іспити. У 1959 році майбутній актор почав працювати в університетській обсерваторії та вступив на заочне відділення філологічного факультету.

Згодом його професійний шлях остаточно повернув у театр. 1 травня 1961 року Ступка закінчив акторську студію при Львівському драматичному театрі імені Марії Заньковецької та став його артистом.

У театрі Заньковецької він провів 17 років. Важливу роль у становленні актора відіграв режисер і педагог Сергій Данченко, який згодом очолив драматичний театр імені Івана Франка в Києві.

У 1978 році Данченко запросив Ступку до столиці. На сцені театру Франка актор створив понад 50 різнопланових образів, серед яких Король Лір, Микола Задорожний в "Украденому щасті" та цар Едіп.

Окреме місце в його театральній кар’єрі посіла вистава "Тев’є-Тевель". Прем’єра відбулася у 1989 році, а головного героя Ступка грав незмінно. Постановка стала однією з найвідоміших робіт театру Франка, а її успіх вийшов далеко за межі України.

Богдан Ступка в ролі Тараса Бульби. Фото: фотограф Сергій Аксьонов

Кінодебют актора відбувся у 1971 році у фільмі Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою". Ступка зіграв Ореста Дзвонаря — бійця УПА.

Після дебюту Ступка продовжив активно працювати в кіно. За роки кар’єри він зіграв понад 100 ролей та працював із відомими режисерами України та Європи. Серед його образів було чимало історичних постатей. Він зіграв Івана Брюховецького у "Чорній раді", Івана Мазепу в "Молитві за гетьмана Мазепу", Богдана Хмельницького у фільмі "Вогнем і мечем", а також Чингісхана, Олександра Керенського, Бориса Годунова та Остапа Вишню.

Богдан Ступка в ролі гетьмана Богдана Хмельницького у польському історичному фільмі "Вогнем і мечем". Фото: кадр із відео

Ступка працював не лише в українському кіно. У його фільмографії є роботи режисерів Отaра Іоселіані, Кшиштофа Зануссі, Єжи Гоффмана, Режиса Варньє, Кіри Муратової, Сергія Бондарчука, Володимира Бортка та інших.

Ступка очолював театр Франка та був міністром культури

У 2001 році після смерті Сергія Данченка Богдан Ступка очолив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Його син Остап також був актором цього театру та грав у постановках під керівництвом батька.

Ступка керував театром до останніх років життя. Паралельно він займався педагогічною діяльністю — у 2006–2010 роках був художнім керівником акторського курсу в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Актор Богдан Ступка. Фото: УНІАН

Втім, театром і кіно його діяльність не обмежувалася. У 1999–2001 роках Ступка був міністром культури і мистецтв України в уряді Віктора Ющенка. Цей період своєї біографії актор називав роботою "міністром оборони культури".

Також Ступка був президентом кількох кінофестивалів, зокрема "Молодості", "Бригантини" та Київського міжнародного кінофестивалю.

Смерть Богдана Ступки

Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року в київській лікарні "Феофанія" на 71-му році життя. Церемонія прощання відбулася 24 липня у театрі імені Івана Франка, якому актор присвятив значну частину свого життя.

Поховали Ступку на Байковому кладовищі в Києві. Його акторську справу продовжили члени родини: син Остап та онук Дмитро також стали акторами.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у віці 36 років померла американська акторка, колишня наречена Володимира Кличка та матір його доньки Гейден Панеттьєрі. Представники родини не розкрили причину смерті.

Також Новини.LIVE повідомляли, що український актор і перформер Олександр Мартиненко зник безвісти під час виконання бойового завдання на фронті. Він служив у складі 158-ї бригади, а з 1 серпня офіційно має статус безвісти зниклого. Наприкінці липня позиція військових зазнала удару двох російських FPV-дронів, після чого зв’язок із нею було втрачено.