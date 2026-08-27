День рождения Богдана Ступки: как легендарный актёр стал министром культуры Украины

Богдан Ступка на сцене. Фото: УНІАН

В четверг, 27 августа, исполнилось бы 85 лет со дня рождения Богдана Ступки — одного из самых известных украинских актеров театра и кино. За свою карьеру он сыграл более 100 киноролей, создал десятки ярких сценических образов и много лет возглавлял Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Ступка также успел поработать министром культуры Украины, возглавлял кинофестивали и стал одним из самых узнаваемых представителей украинской культуры за рубежом.

Новини.LIVE рассказывают о жизненном и творческом пути легендарного актёра, его самых известных ролях и работе на посту министра культуры Украины.

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Детство и первое знакомство со сценой

Богдан Сильвестрович Ступка родился 27 августа 1941 года в Куликове на Львовщине. В то время населенный пункт находился под немецкой оккупацией. В 1948 году семья переехала во Львов, где и прошли детские и юношеские годы будущего актера.

Любовь к театру Богдан Ступка унаследовал от семьи. Его отец Сильвестр Ступка пел в хоре Львовского оперного театра, мамин брат был его солистом, а тётя работала главным концертмейстером.

Впрочем, первое желание выйти на сцену Ступка связывал не с театральными спектаклями, а со школьным новогодним концертом. В 10 лет он сыграл Деда Мороза и, по его собственным воспоминаниям, именно тогда ему понравилось перевоплощаться в другие образы.

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В 14 лет Ступка впервые появился на профессиональной сцене — принял участие в массовой сцене спектакля "Дни Турбиных" в театре, где работал его отец.

Профессиональный путь Богдана Ступки

После школы Ступка сначала не планировал становиться актёром. Он хотел поступить на химический факультет Львовского университета, однако не сдал вступительные экзамены. В 1959 году будущий актёр начал работать в университетской обсерватории и поступил на заочное отделение филологического факультета.

Впоследствии его профессиональный путь окончательно привел его в театр. 1 мая 1961 года Ступка окончил актерскую студию при Львовском драматическом театре имени Марии Заньковецкой и стал его артистом.

В театре Заньковецкой он проработал 17 лет. Важную роль в становлении актера сыграл режиссер и педагог Сергей Данченко, который впоследствии возглавил драматический театр имени Ивана Франко в Киеве.

В 1978 году Данченко пригласил Ступку в столицу. На сцене театра Франко актер создал более 50 разноплановых образов, среди которых Король Лир, Николай Задорожный в "Украденном счастье" и царь Эдип.

Особое место в его театральной карьере занял спектакль "Тевье-Тевель". Премьера состоялась в 1989 году, и Ступка неизменно играл главного героя. Постановка стала одной из самых известных работ театра Франко, а её успех вышел далеко за пределы Украины.

Богдан Ступка в роли Тараса Бульбы. Фото: фотограф Сергей Аксенов

Кинодебют актера состоялся в 1971 году в фильме Юрия Ильенко "Белая птица с черным знаком". Ступка сыграл Ореста Дзвоняра — бойца УПА.

После дебюта Ступка продолжил активно работать в кино. За годы карьеры он сыграл более 100 ролей и сотрудничал с известными режиссёрами Украины и Европы. Среди его образов было немало исторических персонажей. Он сыграл Ивана Брюховецкого в "Черной раде", Ивана Мазепу в "Молитве за гетмана Мазепу", Богдана Хмельницкого в фильме "Огнем и мечом", а также Чингисхана, Александра Керенского, Бориса Годунова и Остапа Вишню.

Богдан Ступка в роли гетмана Богдана Хмельницкого в польском историческом фильме "Огнем и мечом". Фото: кадр из видео

Ступка работал не только в украинском кино. В его фильмографии есть работы режиссеров Отара Иоселиани, Кшиштофа Занусси, Ежи Гоффмана, Режиса Варнье, Киры Муратовой, Сергея Бондарчука, Владимира Бортка и других.

Ступка возглавлял театр Франко и был министром культуры

В 2001 году после смерти Сергея Данченко Богдан Ступка возглавил Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Его сын Остап также был актёром этого театра и играл в постановках под руководством отца.

Ступка руководил театром до последних лет жизни. Параллельно он занимался педагогической деятельностью — в 2006–2010 годах был художественным руководителем актерского курса в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Актер Богдан Ступка. Фото: УНІАН

Впрочем, его деятельность не ограничивалась театром и кино. В 1999–2001 годах Ступка был министром культуры и искусств Украины в правительстве Виктора Ющенко. Этот период своей биографии актер называл работой "министром обороны культуры".

Также Ступка был президентом нескольких кинофестивалей, в частности "Молодости", "Бригантины" и Киевского международного кинофестиваля.

Смерть Богдана Ступки

Богдан Ступка скончался 22 июля 2012 года в киевской больнице "Феофания" на 71-м году жизни. Церемония прощания состоялась 24 июля в театре имени Ивана Франко, которому актер посвятил значительную часть своей жизни.

Ступку похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Его актерское дело продолжили члены семьи: сын Остап и внук Дмитрий также стали актерами.

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