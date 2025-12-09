Відео
Головна Новини дня "2000 метрів до Андріївки" — серед найкращих документалок року

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 07:26
2000 метрів до Андріївки увійшов у топ документалок NBR
Військовий на фронті. Фото: кадр з відео

Український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки", створений режисером Мстиславом Черновим, увійшов до п’ятірки найкращих документальних стрічок року за версією Національної ради кінокритиків США.

Про це йдеться у переліку цьогорічних переможців, який оприлюднила кіноорганізація NBR.

Читайте також:

Фільм "2000 метрів до Андріївки" увійшов у п'ятірку кращих документалок

Стрічка, показує перебіг українського контрнаступу на Бахмутському напрямку, який відбувався восени 2023 року.

У фільмі показують реальну роботу взводу 3-ї окремої штурмової бригади, який намагається прорвати укріплений лісовий масив, повністю нашпигований мінами, та відвоювати зруйноване село Андріївка. Режисер Мстислав Чернов та фотограф Олександр Бабенко супроводжують українських бійців у бойових умовах та показують повсякденність фронтового життя: окопи, підготовку до штурмів та запеклі бої за стратегічний плацдарм.

Загалом у щорічний рейтинг NBR увійшли п’ять документальних фільмів. Разом із "2000 метрів до Андріївки" до списку потрапили "Приходьте подивитися на мене в хорошому світлі", "Моя мама Джейн", "Натчез" і "Орвелл: 2+2=5".

Національна рада кінокритиків, що працює з 1909 року, традиційно переглядає великий обсяг стрічок. Цього разу група фахівців, до якої увійшли кіномани, режисери, науковці та молоді професіонали, розглянула 265 фільмів. 

Урочиста церемонія нагородження цьогорічних лауреатів відбудеться 13 січня 2026 року у Cipriani 42nd Street у Нью-Йорку. Ведучим заходу стане журналіст телеканалу NBC News Віллі Гайст, відомий за програмою Sunday TODAY та шоу Morning Joe на MSNBC.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Нью-Йорку відзначили престижною нагородою фільм "Hell Jumper" про загиблого в Україні британського волонтера Кріса Перрі.

Також увагу дипломатів привернула кінострічка від Марії Кондакової "Друге дихання", де показали історію чотирьох українських військових з ампутаціями та однієї військової з тяжкими травмами — вони попри все змогли здолати вершину Кіліманджаро.

фільм війна українські фільми Кіноспілка номінації документальний фільм
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
