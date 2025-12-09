2000 метров до Андреевки вошел в топ документалок NBR

Военный на фронте. Фото: кадр из видео

Украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки", созданный режиссером Мстиславом Черновым, вошел в пятерку лучших документальных лент года по версии Национального совета кинокритиков США.

Об этом говорится в перечне нынешних победителей, который обнародовала киноорганизация NBR.

Фильм "2000 метров до Андреевки" вошел в пятерку лучших документалок

Лента показывает ход украинского контрнаступления на Бахмутском направлении, которое происходило осенью 2023 года.

В фильме показывают реальную работу взвода 3-й отдельной штурмовой бригады, который пытается прорвать укрепленный лесной массив, полностью нашпигованный минами, и отвоевать разрушенное село Андреевка. Режиссер Мстислав Чернов и фотограф Александр Бабенко сопровождают украинских бойцов в боевых условиях и показывают повседневность фронтовой жизни: окопы, подготовку к штурмам и ожесточенные бои за стратегический плацдарм.

Всего в ежегодный рейтинг NBR вошли пять документальных фильмов. Вместе с "2000 метров до Андреевки" в список попали "Приходите посмотреть на меня в хорошем свете", "Моя мама Джейн", "Натчез" и "Оруэлл: 2+2=5".

Национальный совет кинокритиков, работающий с 1909 года, традиционно просматривает большой объем лент. В этот раз группа специалистов, в которую вошли киноманы, режиссеры, ученые и молодые профессионалы, рассмотрела 265 фильмов.

Торжественная церемония награждения нынешних лауреатов состоится 13 января 2026 года в Cipriani 42nd Street в Нью-Йорке. Ведущим мероприятия станет журналист телеканала NBC News Вилли Гайст, известный по программе Sunday TODAY и шоу Morning Joe на MSNBC.

Напомним, в конце ноября в Нью-Йорке отметили престижной наградой фильм "Hell Jumper" о погибшем в Украине британского волонтера Криса Перри.

Также внимание дипломатов привлекла кинолента от Марии Кондаковой "Второе дыхание", где показали историю четырех украинских военных с ампутациями и одной военной с тяжелыми травмами — они несмотря на все смогли преодолеть вершину Килиманджаро.