Дата публикации 7 ноября 2025 03:00
обновлено: 03:03
После тяжелых ранений бойцы ВСУ смогли преодолеть Килиманджаро — о них в США показали кино
Презентация фильма Марии Кондаковой "Второе дыхание". Фото: Новини.LIVE

В посольстве Франции в Вашингтоне состоялась премьера документального фильма Марии Кондаковой "Второе дыхание", посвященного историям четырех украинских военных с ампутациями и одной военной с тяжелыми травмами, которые покорили вершину Килиманджаро. Показ состоялся при содействии посольства Франции и в рамках культурной дипломатии при поддержке посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Читайте также:

О чем рассказывает картина "Второе дыхание"

У США показали картину про українських героїв — чому присвячена - фото 1
Кадр из фильма "Второе дыхание". Фото: Новини.LIVE

Фильм показывает не только физическое покорение горы - это история о возрождении, воле и выборе жить несмотря на потери. Как отметила во время мероприятия посол Украины в США Ольга Стефанишина, "мы также слышали от каждого лидера мира о сильных сторонах и стойкости Украины. И каждая минута этого фильма будет воплощением этих слов. Это также фильм о самом факте и понимании того, что наше будущее не определяется тем, что мы потеряли".

Посол добавила, что лента отражает "несокрушимый дух" и выбор, который "глубоко резонирует с нашей историей, с историей Франции, с историей Америки — с историей каждого государства, которое сделало независимость и свободу возможными". На мероприятии отметили значение таких культурных инициатив для укрепления международной солидарности с Украиной.

У США показали картину про українських героїв — чому присвячена - фото 2
Панельная дискуссия после презентации фильма. Фото: Новини.LIVE

После просмотра состоялась панельная дискуссия с участием героев фильма. Один из них, Михаил "Гризли" Матвеев, который получил ранения и участвовал в восхождении на Килиманджаро, вернулся на службу. На панели он заявил: "Главная задача сейчас для меня — побороть врага, чтобы все украинцы жили свою мирную жизнь".

Напомним, выставку Ukraine Wow продолжили в Киеве. Также мы рассказывали об исчезновении культуры посещения кинотеатров.

Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
