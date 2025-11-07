Відео
У США показали картину про українських героїв — чому присвячена

Дата публікації: 7 листопада 2025 03:00
Оновлено: 03:03
Після важких поранень бійці ЗСУ змогли подолати Кіліманджаро — про них у США показали кіно
Презентація фільму Марії Кондакової "Друге дихання". Фото: Новини.LIVE

У посольстві Франції у Вашингтоні відбулася прем’єра документального фільму Марії Кондакової "Друге дихання", присвяченого історіям чотирьох українських військових з ампутаціями та однієї військової з тяжкими травмами, які підкорили вершину Кіліманджаро. Показ відбувся за сприяння посольства Франції і в рамках культурної дипломатії за підтримки посла України у США Ольги Стефанішиної.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

Про що розповідає картина "Друге дихання"

Кадр з фільму "Друге дихання". Фото: Новини.LIVE

Фільм показує не лише фізичне підкорення гори — це історія про відродження, волю та вибір жити попри втрати. Як зазначила під час заходу посол України в США Ольга Стефанішина, "ми також чули від кожного лідера світу про сильні сторони та стійкість України. І кожна хвилина цього фільму буде втіленням цих слів. Це також фільм про сам факт і розуміння того, що наше майбутнє не визначається тим, що ми втратили".

Посол додала, що стрічка відображає "незламний дух" і вибір, який "глибоко резонує з нашою історією, з історією Франції, з історією Америки — з історією кожної держави, яка зробила незалежність і свободу можливими". На заході відзначили значення таких культурних ініціатив для зміцнення міжнародної солідарності з Україною.

Панельна дискусія після презентації фільму. Фото: Новини.LIVE

Після перегляду відбулася панельна дискусія за участі героїв фільму. Один із них, Михайло "Грізлі" Матвіїв, який зазнав поранень і брав участь у сходженні на Кіліманджаро, повернувся на службу. На панелі він заявив: "Головне завдання нині для мене — побороти ворога, щоб всі українці жили своє мирне життя".

Нагадаємо, виставку Ukraine Wow продовжили у Києві. Також ми розповідали про зникнення культури відвідин кінотеатрів.

США ЗСУ фільм реабілітація Вашингтон
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Автор:
Уляна Бойчук
