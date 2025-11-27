Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фільм про загиблого волонтера Hell Jumper отримав премію Еммі

Фільм про загиблого волонтера Hell Jumper отримав премію Еммі

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 02:57
Оновлено: 03:04
Стрічка про загиблих в Україні британських волонтерів отримала премію Еммі у Нью-Йорку
Загиблі в Україні британські волонтери Кріс Перрі та його колега Ендрю Бегшоу. Фото: Кадри з відео

Документальний фільм "Hell Jumper" ("Стрибун у пекло") про загиблого в Україні британського волонтера Кріса Перрі отримав престижну міжнародну премію Еммі на церемонії в Нью-Йорку. Робота була визнана найкращим документальним фільмом за оповідь від першої особи групою волонтерів в Україні.

Про це повідомляє ВВС.

Реклама
Читайте також:

Історія Кріса Перрі: евакуація цивільних та загибель під Соледаром

Стрічка розповідає історію 28-річного британського волонтера Кріса Перрі, який разом зі своїми друзями займався евакуацією цивільного населення з прифронтових сіл України.

У січні 2023 року Кріс Перрі та його колега Ендрю Бегшоу загинули під Соледаром. Спочатку їхня смерть приписувалася артилерійському удару, проте пізніше родина Бегшоу заявила, що він був страчений: на тілі знайшли поранення в тулуб та голову.

Раніше повідомлялось, що прикарпатський художник Валерій Дувірак написав картину "Козаки пишуть…", на якій замість запорізьких козаків зобразив загиблих Героїв ЗСУ та свого безвісти зниклого сина Максима. Твір, що символізує зв’язок минулого і сучасності, буде виставлено на благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.

Також ми інформували, що у Вашингтоні відбулася прем’єра документального фільму "Друге дихання", присвяченого історіям чотирьох українських військових з ампутаціями та однієї військової з тяжкими травмами. Попри важкі поранення вони після відновлення підкорили вершину Кіліманджаро. 

фільм Еммі Велика Британія волонтери війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації