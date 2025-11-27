Стрічка про загиблих в Україні британських волонтерів отримала премію Еммі у Нью-Йорку

Загиблі в Україні британські волонтери Кріс Перрі та його колега Ендрю Бегшоу. Фото: Кадри з відео

Документальний фільм "Hell Jumper" ("Стрибун у пекло") про загиблого в Україні британського волонтера Кріса Перрі отримав престижну міжнародну премію Еммі на церемонії в Нью-Йорку. Робота була визнана найкращим документальним фільмом за оповідь від першої особи групою волонтерів в Україні.

Історія Кріса Перрі: евакуація цивільних та загибель під Соледаром

Стрічка розповідає історію 28-річного британського волонтера Кріса Перрі, який разом зі своїми друзями займався евакуацією цивільного населення з прифронтових сіл України.

У січні 2023 року Кріс Перрі та його колега Ендрю Бегшоу загинули під Соледаром. Спочатку їхня смерть приписувалася артилерійському удару, проте пізніше родина Бегшоу заявила, що він був страчений: на тілі знайшли поранення в тулуб та голову.

