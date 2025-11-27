Лента о погибших в Украине британских волонтерах получила премию Эмми в Нью-Йорке

Погибшие в Украине британские волонтеры Крис Перри и его коллега Эндрю Бэгшоу. Фото: Кадры из видео

Документальный фильм "Hell Jumper" ("Прыгун в ад") о погибшем в Украине британском волонтере Крисе Перри получил престижную международную премию Эмми на церемонии в Нью-Йорке. Работа была признана лучшим документальным фильмом за повествование от первого лица группой волонтеров в Украине.

История Криса Перри: эвакуация гражданских и гибель под Соледаром

Лента рассказывает историю 28-летнего британского волонтера Криса Перри, который вместе со своими друзьями занимался эвакуацией гражданского населения из прифронтовых сел Украины.

В январе 2023 года Крис Перри и его коллега Эндрю Бэгшоу погибли под Соледаром. Сначала их смерть приписывалась артиллерийскому удару, однако позже семья Бэгшоу заявила, что он был казнен: на теле нашли ранения в туловище и голову.

