Фильм о погибшем волонтере Hell Jumper получил премию Эмми

Дата публикации 27 ноября 2025 02:57
обновлено: 03:05
Лента о погибших в Украине британских волонтерах получила премию Эмми в Нью-Йорке
Погибшие в Украине британские волонтеры Крис Перри и его коллега Эндрю Бэгшоу. Фото: Кадры из видео

Документальный фильм "Hell Jumper" ("Прыгун в ад") о погибшем в Украине британском волонтере Крисе Перри получил престижную международную премию Эмми на церемонии в Нью-Йорке. Работа была признана лучшим документальным фильмом за повествование от первого лица группой волонтеров в Украине.

Об этом сообщает ВВС.

История Криса Перри: эвакуация гражданских и гибель под Соледаром

Лента рассказывает историю 28-летнего британского волонтера Криса Перри, который вместе со своими друзьями занимался эвакуацией гражданского населения из прифронтовых сел Украины.

В январе 2023 года Крис Перри и его коллега Эндрю Бэгшоу погибли под Соледаром. Сначала их смерть приписывалась артиллерийскому удару, однако позже семья Бэгшоу заявила, что он был казнен: на теле нашли ранения в туловище и голову.

Ранее сообщалось, что прикарпатский художник Валерий Дувирак написал картину "Казаки пишут...", на которой вместо запорожских казаков изобразил погибших Героев ВСУ и своего без вести пропавшего сына Максима. Произведение, символизирующее связь прошлого и современности, будет выставлено на благотворительный аукцион в поддержку ВСУ.

Также мы информировали, что в Вашингтоне состоялась премьера документального фильма "Второе дыхание", посвященного историям четырех украинских военных с ампутациями и одной военной с тяжелыми травмами. Несмотря на тяжелые ранения они после восстановления покорили вершину Килиманджаро.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
