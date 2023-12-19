Звільнив багато офіцерів, і не лише — Буданов про очищення в ГУР

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНИАН

Головне управління розвідки України продовжує провдити успішні операції на чолі з керівником Кирилом Будановим. За його словами, у них "жорсткі підходи, але вони працюють".

Про це сказав Буданов під час дискусійної панелі "2024: виклики і перспективи".

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Як розповів очільник ГУР, жодного секрету у високій ефективності діяльності розвідки немає.

"У нас є відповідальність. Це те, що, вибачте, старі еліти поховали в цій державі. Персональна відповідальність. Якщо ти щось зробив — ми тобі даємо все. Але якщо ти не робиш якісно, тебе ніхто не буде виправдовувати", — зазначив Буданов під час.

Він наголосив, що саме за таким принципом, управління ГУР проходило очищення.

"Наші підходи можна вважати жорсткими, але вони працюють. Я був змушений звільнити багатьох фахових офіцерів попри їхні попередні досягнення, регалії абощо. І не тільки звільнити. Без персональної відповідальності нічого не зміниться. Якщо людина винна, а відповідальності не понесла, це відповідний мотиваційний фактор для всіх інших не робити належно", — резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, виявлення прослушки в одному з кабінетів головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного — це резонансна подія. Необхідно якнайшвидше встановити істину в цій ситуації. Про це під час ефіру телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.