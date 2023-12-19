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Уволил много офицеров, и не только — Буданов об очищении в ГУР

19 декабря 2023 02:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Уволил много офицеров, и не только — Буданов об очищении в ГУР
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Главное управление разведки Украины продолжает проводить успешные операции во главе с руководителем Кириллом Будановым. По его словам, у них "жесткие подходы, но они работают".

Об этом сказал Буданов во время дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы ".

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В чем секрет работы ГУР

Как рассказал глава ГУР, никакого секрета в высокой эффективности разведывательной деятельности нет.

"У нас есть ответственность. Это то, что, простите, старые элиты похоронили в этом государстве. Персональная ответственность. Если ты что-то сделал — мы тебе даем все. Но если ты не делаешь качественно, тебя никто не оправдывает", — отметил Буданов. 

Он подчеркнул, что именно по такому принципу, управление ГУР проходило очищение.

"Наши подходы можно считать жесткими, но они работают. Я был вынужден уволить многих профессиональных офицеров, несмотря на их предыдущие достижения, регалии и т.д. И не только уволить. Без персональной ответственности ничего не изменится. Если человек виноват, а ответственности не понес, это соответствующий мотивационный фактор для всех остальных не делать по достоинству" , — резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, обнаружение прослушки в одном из кабинетов главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного - это резонансное событие. Необходимо как можно быстрее установить истину в этой ситуации. Об этом во время эфира телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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