Звільнено заступника очільника Мінцифри Зоряну Стецюк
З посади заступника Міністра цифрової трансформації України звільнили Зоряну Стецюк. У Мінцифри вона з 2019 року. Відомо, що Стецюк починала як державна експертка з реінжинірингу процесів.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Новини.LIVE.
Кадрові зміни
"Кабінетом Міністрів України звільнено Стецюк Зоряну Богданівну з посади заступника Міністра цифрової трансформації України", — повідомив Мельничук.
На цю посаду її призначили в липні 2025 року.
Крім того, Кабмін погодив призначення Євгенія Скиби заступником очільника Полтавської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, незабаром відбудуться кадрові зміни, які будуть стосуватися державної компанії "Ліси України".
Раніше глава держави провів кадрові зміни в низці підрозділів СБУ, зокрема в Харківській, Херсонській і Київській областях, а також столиці. Відповідні укази вже підписано.