Звільнено заступника очільника Мінцифри Зоряну Стецюк

Зоряна Стецюк. Фото: Facebook/Зоряна Стецюк

З посади заступника Міністра цифрової трансформації України звільнили Зоряну Стецюк. У Мінцифри вона з 2019 року. Відомо, що Стецюк починала як державна експертка з реінжинірингу процесів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Новини.LIVE.

Кадрові зміни

"Кабінетом Міністрів України звільнено Стецюк Зоряну Богданівну з посади заступника Міністра цифрової трансформації України", — повідомив Мельничук.

На цю посаду її призначили в липні 2025 року.

Крім того, Кабмін погодив призначення Євгенія Скиби заступником очільника Полтавської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, незабаром відбудуться кадрові зміни, які будуть стосуватися державної компанії "Ліси України".

Раніше глава держави провів кадрові зміни в низці підрозділів СБУ, зокрема в Харківській, Херсонській і Київській областях, а також столиці. Відповідні укази вже підписано.